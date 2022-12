Moulinex Robot da Cucina SCONTO PAZZESCO di 400€

Con uno sconto incredibile del 31% per un risparmio di 400€ dal prezzo originale, puoi avere il robot da cucina Moulinex i-Companion Touch XL.

Con uno sconto incredibile del 31% per un risparmio di 400€ dal prezzo originale, puoi avere il robot da cucina Moulinex i-Companion Touch XL: un elettrodomestico definitivo che cambierà per sempre la tua vita.

Hai davanti a te un prodotto top di gamma, recensito milioni di volte in maniera iper positiva, amatissimo sia dagli amanti della cucina sia da chi, in cucina, non sa destreggiarsi bene. Un alleato per pranzi e cene perfetto sotto ogni aspetto, il robot da cucina connesso che trita, prepara, impasta, cuoce e che ti guida passo dopo passo grazie al suo schermo touch super intuitivo: è Moulinex i-Companion Touch XL.

Non un semplice elettrodomestico, ma una sorta di “sous chef” che ti aiuta a preparare deliziosi manicaretti grazie alle ricette con video tutorial facili da seguire, direttamente sul touchscreen di questo incredibile prodotto. Design intuitivo e 14 programmi automatici che ti permettono di cucinare, bollire, cuocere a vapore, rosolare, mescolare, impastare e montare… con un semplice tocco.

14 programmi automatici, ricettario incluso e cottura a 150°

Moulinex i-Companion Touch XL include 5 accessori per poter cucinare tutto ciò che desideri: tritatutto, lama per impastare e cucinare, frusta, mixer e cestello a vapore, oltre a un ricettario interno e anche alle centinaia di ricette che troverai nell’app gratuita Companion, disponibile sia su Google Play Store che su App Store. Con la funzione “nel mio frigo” puoi creare ricette personalizzate sulla base di quello che hai disponibile in casa. Più che un robot, una vera e propria intelligenza artificiale.

Cosa aspetti? Acquista ora il Moulinex i-Companion Touch XL risparmiando 400€ dal suo prezzo originale: invece di pagarlo 1.299,99€ lo pagherai solamente 899.99€ grazie allo sconto del 31% attivo su Amazon. Puoi acquistarlo anche con rate 12 rate mensili da 75€, direttamente da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.