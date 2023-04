Motorola g82 a PREZZO MINI: solo per OGGI su Amazon!

L'offerta eccezionale è super limitata quindi approfittane subito

Siete alla ricerca di un nuovo smartphone che garantisca prestazioni eccellenti ma che non abbia un costo eccessivo? Allo siete nel posto giusto! Ad oggi il Motorola g82 è disponibile su Amazon in offerta eccezionale con uno sconto super del 14%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 299 euro, risparmiando ben 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. In più, per averlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Motorola g82: massime potenzialità ad un prezzo mini

Il Motorola g82 in offertona su Amazon garantisce prestazioni elevate sia a lavoro che con i tuoi giochi e contenuti d’intrattenimento.

Dispone di un display OLED Full HD, del doppio stereo speaker Dolby Atmos e di 120Hz di refresh rate per guardare i tuoi contenuti preferiti con colori luminosi e audio cristallino come al cinema. In più, grazie alla connettività 5G ultraveloce, puoi scaricare i tuoi show preferiti in pochi secondi e guardare i video in streaming senza rallentamenti.

Con lo smarthpone è possibile catturare ogni dettaglio sia da vicino che da lontano grazie alla tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo. Gli scatti saranno perfetti in qualsiasi condizione di luminosità e da qualsiasi angolazione.

È dotato di una batteria da 5000 mAh che dura fino a due giorni e, in caso di necessità, la ricarica rapida Turbo Power da 33W garantisce l’energia necessaria in pochi minuti.

