Motorola g42 ad un PREZZO ASSURDO: ultimissimi a disposizione

L'offerta è davvero strepitosa ma è valida ancora per poco quindi corri su Amazon!

Lo smartphone più desiderato del momento oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto! Parliamo del Motorola g42, al momento in mega offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 35%.

Potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 169 euro, risparmiando addirittura 90 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out. L’offerta è davvero strepitosa ma è valida ancora per pochissimo: approfittane il prima possibile!

Motorola g42: prestazioni elevatissime e design super elegante

Il Motorola g42 in mega offerta su Amazon è lo smartphone più desiderato del momento in quanto sposa qualità ed efficienza in un corpo davvero elegante.

Grazie al nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 680, il dispositivo risponde velocemente ad ogni tocco quindi potrai giocare, riprodurre video in streaming e chattare con gli amici senza interruzioni. La batteria da 5000 mAh permette di utilizzare il telefono fino a due giorni senza nessuna preoccupazione. In più è garantita la ricarica rapida grazie al caricatore Turbo Power da 20W.

Il cellulare è dotato di un display OLED Full HD+ con lo stereo speaker Dolby Atmos che permette di visualizzare i tuoi contenuti con colori realistici e con una frequenza di aggiornamento rapida e fluida. In più hai spazio in abbondanza e accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti con la RAM 4 GB e con la memoria interna da 128 GB, espandibile via microSD fino a 1 TB.

Questo modello dispone anche di una tripla fotocamera da 50 MP che scatta foto nitide, sia ravvicinate che da lontano, in qualsiasi condizione di luminosità.

Ad oggi il Motorola g42 è in mega offerta su Amazon con uno sconto incredibile del 35%. Potrai acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 169 euro, pagandolo anche in comode rate mensili. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.