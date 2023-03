Motorola Edge 30 Neo al suo MINIMO STORICO ancora per POCHE ORE!

Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon potrai risparmiare 140 euro sul prezzo di listino

Su Amazon impazzano le Offerte di Primavera e, se avete intenzione di comprare uno smartphone nuovo, oggi avete davvero l’imbarazzo della scelta. Vi consigliamo ad occhi chiusi il Motorola Edge 30 Neo, disponibile ancora per pochissimo al suo minimo storico grazie ad uno sconto bomba del 33%.

Potrete acquistarlo a soli 289 euro, risparmiando ben 140 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’offerta è valida fino a domani quindi non c’è tempo da perdere: correte su Amazon a fare il vostro ordine!

Motorola Edge 30 Neo al minimo storico su Amazon

Il Motorola Edge 30 Neo è lo smartphone perfetto che ha le caratteristiche giuste per soddisfare qualsiasi esigenza, sia dal punto di visto lavorativo che dell’intrattenimento.

È dotato di un Display FHD+ OLED che visualizza un miliardo di sfumature di colore, con frequenze di aggiornamento rapidissime per una navigazione sempre fluida. Anche le vostre foto saranno sempre impeccabili grazie alla tripla fotocamera da 64 MP con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel. Allo stesso modo il cellulare garantisce selfie perfetti con la fotocamera frontale da 32 MP.

La batteria a lunga durata da 4020 mAh offre un’autonomia elevatissima che vi consentirà di utilizzare lo smartphone per l’intera giornata senza preoccupazioni. In caso di necessità, basteranno pochi minuti per ottenere l’energia che serve grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt.

Il dispositivo dispone di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, così da archiviare qualsiasi tipologia di file. In più la connettività 5G ultraveloce permette di scarica film in pochi secondi e ottenere prestazioni straordinarie in qualsiasi momento.

Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, il Motorola Edge 30 Neo è disponibile ancora per pochissimo al suo minimo storico con uno sconto bomba del 33%. Potrete acquistarlo a soli 289 euro, risparmiando ben 140 euro sul prezzo di listino. Correte ad ordinarlo!

