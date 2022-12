Goditi LE VACANZE con il Monopattino Elettrico in sconto

Sfreccia per le strade della tua città con questo super monopattino elettrico VR26, oggi in super sconto su Amazon e con un risparmio di quasi 200€ in meno.

Sfreccia per le strade della tua città con questo super monopattino elettrico VR26, oggi in super sconto su Amazon e con un risparmio di quasi 200€ in meno! Occasione pazzesca che non puoi lasciarti sfuggire.

Il Monopattino Elettrico UP! VR|46 Tribe è molto più di un semplice monopattino da città. Il numero 46 ti dice qualcosa? Dovrebbe infatti, perché questo è l’unico monopattino elettrico da città dedicato ai fan di Valentino Rossi! Con una autonomia massima di 22km e con la possibilità di duplicare il tragitto percorribile sostituendo all’occorrenza la batteria con una di riserva. UP! è stato progettato per superare ogni ostacolo cittadino grazie all’azione combinata di freno a disco posteriore, doppia sospensione e ruote a camera d’aria

Le sospensioni anteriori e posteriori coniugate con le ruote da 8,5″ a camera d’aria offrono un’esperienza di guida a prova di urti su strada per un vero confort. Grazie al sistema easy-folding e al peso contenuto, è il monopattino perfetto per essere trasportato e riposto ovunque si voglia per non rinunciare mai ai tuoi spostamenti.

Leggero e pieghevole e con molta autonomia

Porta con te una batteria di riserva ed esplora ogni angolo della tua città grazie alla batteria estraibile e sostituibile all’occorrenza. Scegli tu quanti Km percorrere con questo meraviglioso monopattino da città dai colori sgargianti, perfetto sia per adulti che per ragazzi. Ecco le sue caratteristiche in riepilogo:

Doppia Sospensione

Ruote 8,5″ con Camera D’aria

Batteria Estraibile

Assicurazione Danni e Infortuni inclusa

Cosa aspetti? Non lasciarti sfuggire l’occasione di avere questo monopattino elettrico a sole 346,68€ invece di 509€ grazie allo sconto del 32% di Amazon. Anche se il natale è passato, sei ancora in tempo per farti e fare un bellissimo regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.