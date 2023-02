Monopattino elettrico SUPER ACCESSORIATO, risparmia 70 euro su Amazon

Un monopattino elettrico in grado di offrirti un'esperienza di guida confortevole e piacevole, acquistalo ora su Amazon e usufruisci di uno sconto del valore di 70 euro.

Oggi l’unico mezzo di locomozione urbana che ti consente di evitare il traffico cittadino e di risparmiare denaro è il monopattino elettrico. Se a ciò aggiungiamo anche la sostenibilità e il basso impatto ambientale è praticamente il mezzo di trasporto perfetto. Oggi abbiamo scovato per te un prodotto davvero super accessoriato che è ora disponibile su Amazon ad un ottimo prezzo grazie alla possibilità di usufruire di un coupon del valore di 70 euro.

Il monopattino elettrico S9Pro proposto è dotato di doppia sospensione per una guida più comoda e di frecce direzionali che ne aumentano notevolmente la sicurezza su strada.

Passa alla mobilità sostenibile con il monopattino elettrico S9Pro

L’ultima versione del monopattino elettrico S9Pro è dotato con autorizzazione alla circolazione italiana, con frecce direzionali, luci di stop, catarifrangenti anteriori e posteriori. Questo non solo fa sì che il monopattino sia omologato per la circolazione stradale ma consente anche di guidare in tutta sicurezza su strada.

Gli pneumatici di cui è dotato sono solidi e a prova di foratura. Questo monopattino adotta pneumatici a nido d’ape da 8,5 pollici ammortizzanti con elevata elasticità e resistenza all’abrasione. Questa tipologia di pneumatico non richiede gonfiaggio, riparazione o manutenzione ed ha anche un buon effetto antiscivolo. Il monopattino elettrico S9Pro è dotato di un motore silenzioso e potente da 350 W. Con una velocità massima di 20 km/h, la guida risulta poi molto fluida. Il potente motore può così trasportare facilmente e rapidamente un adulto fino a 120 kg su strade, erba e persino salite.

Viene adottato, inoltre, un nuovo sistema di doppia sospensione sicuro e di alta qualità. Due molle ammortizzanti si trovano nella parte inferiore del monopattino, fornendo un efficiente assorbimento degli urti. Non solo è dotato di doppio sistema di frenatura (E-ABS + freno a disco). Questo sistema protegge lo scooter dalla frenata antibloccaggio ed evita lo scivolamento. Allo stesso tempo è dotato di faro LED più una spia del freno posteriore. È dotato di fari a LED luminosi da 30 W e luci posteriori rosse per aiutarti a guidare in sicurezza, soprattutto di notte.

Si tratta di un monopattino elettrico super accessoriato che ti offre un’esperienza di guida confortevole e piacevole. Perciò cosa aspetti, acquistalo ora su Amazon e usufruisci di uno sconto del valore di 70 euro.

