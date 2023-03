Monopattino Elettrico Segway: SUPER offerta su Amazon

Monopattino Elettrico Segway per muoverti in città con più facilità e velocità, ora a prezzo super su Amazon.

Se sei alla ricerca di un mezzo per spostarti con comodità e velocità in mezzo al traffico, ecco l’occasione che fa per te: il Monopattino Elettrico Segway ora in sconto del 19%, che ti farà risparmiare oltre 100€ sul prezzo di listino!

Sfreccia in mezzo al traffico con il Monopattino Elettrico Segway

Questo Monopattino Elettrico è progettato appositamente per garantire spostamenti sicuri, grazie agli pneumatici da 10″ dotati di camera d’aria integrata, che assorbono perfettamente gli urti sui terreni accidentati.

L’autonomia è ottima, infatti si assesta sui 40 km, mentre la potenza erogata è di 350 W.

In questo modo, potrai contare su una velocità massima di 25 km/h, oltre che su una capacità di risalire pendenze fino al 20%.

Attraverso il pannello di controllo digitale LED potrai visualizzare una serie di informazioni, come il livello della batteria, la velocità e lo stato della connessione Bluetooth.

Potrai selezionare tra tre diverse modalità di guida, una Standard, per avere il miglior equilibrio in termini di velocità e autonomia, una ECO, per ottenere viaggi più lunghi e, infine, una Sport, così da essere più veloce.

Si tratta di un Monopattino Elettrico estremamente compatto, che con il suo peso di soli 18 kg, potrai riporlo con molta facilità, utilizzando anche una sola mano.

Da sottolineare l’innovativo sistema di frenata rigenerativa, considerando che si alimenta con l’energia ricavata dalla frenata, che viene immagazzinata all’interno del pacco batteria al litio.

Il Monopattino Elettrico Segway è un ottimo mezzo per avere maggiore agilità durante gli spostamenti urbani.

È sicuramente uno dei migliori modelli per rapporto qualità-prezzo, in particolar modo ora, che puoi trovarlo scontato del 19%.

Grazie a questa promozione, risparmierai oltre 100€ sul prezzo di listino.

