PRECIPITA il prezzo: monopattino pieghevole con 60€ di sconto

Comodo, sicuro e soprattutto economico grazie al coupon sconto di 60€ che trovi su Amazon: il monopattino elettrico pieghevole SIXFOX ti aspetta.

Comodo, sicuro e soprattutto economico grazie al coupon sconto di 60€ che trovi su Amazon: il monopattino elettrico pieghevole SIXFOX ti aspetta per farti scorrazzare in città al massimo della libertà.

Muoversi liberamente per la città non ha prezzo… o forse sì: solo 339€ grazie ad un super coupon sconto di 60€ per il monopattino elettrico pieghevole SIFOX, con freccia direzionale, sospensioni anteriori, 30lm di autonomia e tante altre funzioni davvero interessanti. Il monopattino elettrico è il metodo più ecologico e rispettoso per l’ambiente per spostarsi comodamente da un punto all’altro della città, per andare a scuola, a lavoro, in università e ovunque preferisci. Il suo vero punto di forza però è l’essere pieghevole, che lo rende facile da trasportare anche in auto o su un autobus.

Vediamo un po’ di caratteristiche tecniche di questo fantastico prodotto, in offerta per un periodo limitato. Se hai quindi intenzione di acquistarlo, ti consigliamo di non pensarci troppo e “accaparrartelo” il prima possibile.

Collegato con app per impostare velocità e non solo

Motore potente e batteria a lunga durata: il motore elettrico senza spazzole da 350 W consente velocità fino a 25 km/h. Batteria ad alta capacità con un’autonomia massima di 25-30 km (a seconda del peso, della modalità di velocità e delle condizioni stradali)

Pneumatici pieni da 8,5 pollici con sospensione anteriore: lo scooter elettrico Sixfox è dotato di pneumatici pieni da 8,5 pollici che offrono il massimo comfort e non devi mai preoccuparti che il pneumatico esploda durante la guida.

Il monopattino elettrico Sixfox è dotato di fari ultra luminosi, indicatori di direzione, doppio sistema frenante (freno elettronico anteriore e freno a disco posteriore) per una maggiore sicurezza.

Scopri il piacere della mobilità sostenibile e acquista subito per sole 399€ il monopattino elettrico pieghevole SIXFOX approfittando del coupon sconto di 60€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.