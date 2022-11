Monopattino elettrico in sconto SUPER su Amazon

Il monopattino elettrico è diventato ormai un sogno di tanti, una vera moda. Oggi, è possibile aquistare il monopattino elettrico AVOPRO ad un prezzo super, infatti si trova in offerta su Amazon a 299€. Solo adesso è disponibile con un risparmio di 50€ dal prezzo originale di vendita.

Si tratta di un prezzo imperdibile, in quanto solo adesso il monopattino elettrico AVOPRO è disponibile con uno sconto del 14%.

Monopattino elettrico e mobilità più sostenibile

Questo nuovo veicolo elettrico introduce un modo differente di muoversi in giro per la città, in quanto è un mezzo che non inquina e quindi non danneggia l’ambiente. Il monopattino elettrico AVOPRO possiede un motore ad alte prestazioni, con ben tre velocità regolabili. Perfetto per spostarsi in città, senza dover utilizzare la macchina o i mezzi.

Questo modello è perfetto per chiunque voglia acquistare un monopattino di ottima qualità ad un buon prezzo. Ideale anche per chi si sposta in tratte piuttosto brevi, quindi non supera i 25 km.

Inoltre, il monopattino elettrico AVOPRO oltre al motore ad alte prestazioni con tre velocità regolabili, ha una durata massima di batteria di 30 km. Ovviamente, va sempre considerato il peso e le condizioni stradali del singolo caso. Oltre al design lineare dai colori intensi, questo modello è pieghevole e di dimensioni 108 x 43 x 114 cm.

La batteria di litio è di 348 Wh, si tratta inoltre di un pneumatico solido 8.5 e di un telaio in lega di alluminio. Solitamente per caricare il prodotto occorrono circa 3-4 ore e il massimo peso che può sorreggere è di 120kg. Inoltre, il monopattino può essere controllato tramite un’app per smartphone. In cui verrà mostrata la velocità percorsa, la batteria restante, il chilometraggio, la luce accesa o spenta e in cui si potrà impostare lo spegnimento automatico.

Un ottimo prodotto, con un motore molto efficiente e una durata perfetta per poter essere utilizzato quotidianamente. Il monopattino elettrico AVOPRO in offerta su Amazon a 299€ al posto di 349€. Include anche una politica di reso, valida sino al 31 gennaio del 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.