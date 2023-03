Monopattino Elettrico HITWAY, OFFERTONA su Amazon!

La viabilità, soprattutto nelle grandi città sta cambiando velocemente, ponendo nel centro delle stesse sempre più limitazioni agli autoveicoli. Uno dei mezzi green più innovativi ed utili a tal proposito, sono i monopattini elettrici. Questi mezzi di consentono di andare ovunque senza limitazioni, ovviamente rispettando il codice della strada! Non avrai però problemi di ZTL o di parcheggio, consentendoti una mobilità sostenibile e comoda. Su Amazon troverai vari articoli che possono fare al caso tuo, ma oggi ti proponiamo una offerta bomba, il nuovo Monopattino Elettrico HITWAY a soli Euro 549,99 contro i reali Euro 649,99, beneficiando quindi di un coupon sconto di ben Euro 100,00!

Il Monopattino Elettrico HITWAY riceve la propulsione da un motore di ben 500W alimentato da una batteria da 13 Ah che insieme sono in grado di offrire una potenza e resistenza di altissimo livello. Il mezzo infatti può raggiungere una velocità di punta di 25 km/h. La durata della batteria dipende invece ovviamente da vari fattori quali peso del conducente, condizioni stradali ecc.

I pneumatici adottati sono da 10 pollici tipo fuoristrada e forniscono trazione e stabilità eccellenti su tutti i tipi di superficie stradale. Importante anche la particolare proprietà antiscivolo che consentono un’ottima aderenza anche sul bagnato.

Lo scooter è dotato inoltre di un’app intelligente capace di controllare velocità, modalità di crociera, la modalità di avvio e realizzare la navigazione tramite il telefono cellulare. Permette in più di monitorare in tempo reale dati come la velocità, il chilometraggio ed auto ispezione del mezzo.

Il Monopattino Elettrico HITWAY è dotato di un sistema frenante di eccellenza con freni a disco anteriori in grado di permetterti una frenata rapida in qualsiasi situazione. Inoltre, ha fari e luci posteriori a LED, indicatori di direzione, strisce luminose colorate su entrambi i lati, il clacson elettronico per una migliore visibilità notturna per una maggiore sicurezza.

