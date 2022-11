Monopattino Ducati OCCASIONE UNICA su Amazon

Sconto del 23% per il monopattino elettrico Ducati su Amazon.

Il Black Friday è finalmente arrivato, anche nel settore della mobilità alternativa e sostenibile. Infatti, oggi troviamo il monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus, ad un prezzo da non lasciarsi sfuggire, in offerta oggi su Amazon a 499€. Risparmiando ben 150€ rispetto al prezzo di partenza di 649€.

Per poter acquistare il monopattino elettrico Ducati con lo sconto del 23% basterà aggiungerlo al proprio carrello di Amazon. Ed al pagamento finale il monopattino risulterà scontato automaticamente.

Il monopattino elettrico top di gamma per un trasporto alternativo e sostenibile

Il monopattino elettrico della scuderia Bolognese per eccellenza, la Ducati, non può che essere un fiore all’occhiello per gli amanti di settore. Un prodotto di altissima qualità, oggi, ad un prezzo imperdibile.

Questo monopattino firmato Ducati, possiede un motore brushless da ben 350W, il quale ti permetterà di poter affrontare il traffico cittadino in maniera agile e veloce. Non rimarrai più imbottigliato nel traffico mattutino, con il Pro-II Plus, potrai percorrere tratte fino ad una pendenza del 15%.

Inoltre, con questo prodotto potrai sentirti sicuro, grazie ai suoi doppi freni indipendenti, quello anteriore elettronico e quello a disco posteriore. Il tempo di carica di 5 ore e la batteria da 36V ti permetterà di raggiungere i tuoi appuntamenti fino a 25 km.

Grazie alla sospensione posteriore tutti gli urti verranno assorbiti. Inoltre, possiede anche dei pneumatici da 10″ Tubeless, quindi il rischio di forare è praticamente minimo. Il monopattino è dotato anche di un display led da 3,5″, ti garantirà un’impostazione semplice e veloce. Quindi potrai monitorare le marce e attivare il cruise control. Grazie all’app Ducati Urban e-Mobility, potrai fare tutto questo anche da remoto, tramite smartphone.

Il potente monopattino elettrico Ducati, oggi, lo troviamo ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a 499€. Per tutti gli utenti Prime è garantita una spedizione veloce e senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.