Monitora la TUA COMPOSIZIONE CORPOREA con la bilancia impedenziometrica

Acquista ora su Amazon la bilancia impedenziometrica e controlla la tua composizione corporea quando vuoi

Il peso corporeo è spesso un numero solo indicativo e spesso fuorviante. Questo da solo non ci permette di conoscere davvero da cosa è composto il nostro corpo. Per sapere qual è la tua composizione corporea, quindi conoscere la quantità di muscolo, la percentuale di grasso, di ossa e acqua devi ricorrere ad uno strumento un po’ più particolare: la bilancia impedenziometrica. Acquistala ora su Amazon molto economica grazie ad uno sconto speciale Amazon del 25%.

La pagherai infatti solo 29,99 euro.

La tua VERA composizione corporea non sarà più un segreto con la bilancia impedenziometrica

Una bilancia che è molto di più, non solo ti informa sulla tua reale condizione fisica fornendoti dati in merito alle singole componenti del tuo corpo come percentuale di massa magra e massa grassa e quantità di acqua ma è anche un dispositivo intelligente.

Difatti l’app intelligente della bilancia impedenziometrica si sincronizza con ltutte le app per il fitness. L’app Renpho funziona con Samsung Health, Apple Health, Fitbit e Google Fit, non solo è disponibile anche per Apple Watch. Questa bilancia può essere usata proprio con tutti oltre agli adulti presenza anche la modalità bambino in grado di registrare il peso di bambini e pure animali domestici.

La bilancia impedenziometrica, proposta al prezzo di 29,99 euro, analizza ben 13 dati sulla composizione corporea, ovvero:

peso complessivo

BMI

grasso corporeo

grasso sottocutaneo

grasso viscerale

acqua corporea

muscolo scheletrico

massa muscolare,

massa ossea

proteine

BMR ed età metabolica.

Crea il tuo account personale e salvando le tue misurazioni nel tempo potrai monitorare la tua salute e anche vedere i cambiamenti derivanti per esempio da una dieta o dall’attività fisica svolta. Puoi così seguire l’evoluzione della tua condizione fisica e scaricare i dati grazie al grafico che verrà generato sull’app.

Le caratteristiche di questa bilancia sono l’alta precisione e l’alta qualità . Con la tecnologia “step-on” e una piattaforma in vetro temperato da 5 mm di alta qualità ha una precisione di 0,05 kg e una capacità massima di 180 kg. Dotata di 4 sensori ad alta precisione che assicurano misurazioni molto precise. E poi le funzioni di auto-calibrazione e spegnimento automatico garantiscono una maggiore durata della batteria.

Cosa aspetti? A soli 29,99 euro puoi controllare la tua condizione corporea ogni giorno e vedere i tuoi progressi in tempo reale. Acquista ora su Amazon la bilancia impedenziometrica con lo sconto del 25%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.