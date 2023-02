Monitora i tuoi consumi! Il kit oggi ti costa 170 euro IN MENO

Tieni sotto controllo i tuoi consumi con il kit di monitoraggio del consumo energetico. Acquistalo ora su Amazon e risparmi ben 170 euro.

Ad un prezzo davvero incredibile arriverà a casa tua un vero e proprio kit per il monitoraggio dei consumi energetici.

Dal costo iniziale di 344,96 euro ora grazie allo sconto esclusivo Amazon del 48% puoi pagarlo solamente 175,99 euro.

Monitora l'energia che consumi in casa con il kit per il monitoraggio dei consumi energetici

Il kit per il monitoraggio dei consumi energetici proposto è davvero completo e comprende:

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021)

(2ª generazione, modello 2021) Termostato Intelligente tado°

2 Spine Intelligenti Meross.

Il dispositivo Echo Show 5 ha la funzione di abbinare tutte le altre componenti ovvero i termostati, le lampadine, le spine intelligenti e tutti gli altri prodotti compatibili. Inoltre Echo Show 5 consente di controllare la casa intelligente utilizzando la tua voce o il display interattivo.

Il termostato intelligente Tado° imposta programmi di riscaldamento basati sulle tue abitudini e massimizza il comfort della tua casa e il risparmio energetico da qualsiasi luogo utilizzando Alexa o l’app Tado° sul tuo smartphone.

Meross Smart Plugs, invece, monitora il consumo energetico della tua casa grazie alle spine intelligenti. Spegnendo i dispositivi ad alto consumo, come il televisore, quando non sono in uso, è possibile ridurre ulteriormente il consumo energetico e avere un impatto positivo sull’ambiente.

Con il kit di monitoraggio del consumo energetico direttamente dal tuo smartphone gestisci i dispositivi e i relativi consumi. Questo dispositivo è utile per te e le tue finanze ma soprattutto all’ambiente.

Il kit di monitoraggio del consumo energetico permette di tenere sotto controllo i consumi.

