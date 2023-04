Monitor LG da 24 pollici Full HD su Amazon A SOLI 119 euro!

Offerta che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire. Acquista ora su Amazon il monitor LG Full HD a soli 119 euro.

Se sei una persona che lavora al pc questo prodotto è proprio ciò di cui hai bisogno! Non bisogna sottovalutare infatti il comfort a lavoro e l’importanza della salute dei propri oggi, difatti per evitare di sforzare la vita e per lavorare comodamente è arrivato il momento di dotarti di un monitor LG da 24 polli Full HD. Adesso può essere tuo ad un piccolo prezzo acquistandolo su Amazon lo paghi solamente 119,99 euro!

Grazie allo sconto esclusivo Amazon del 33% dal costo iniziale di 179 euro ora hai un risparmio netto di ben 60 euro. Inoltre hai la possibilità di pagarlo in piccole e comode rate mensili.

Monitor LG da 24 pollici, lavora e studia in modo confortevole!

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo quello che ti arriverà direttamente a casa ad una cifra così bassa.

Monitor da 24 pollici Full HD , risoluzione 1920 x 1080, AntiGlare e Flicker Safe.

AMD FreeSync 75Hz, 250 cd/m2, colore calibrato.

Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione (16.7 M colori – NTSC 72%)

1ms Motion Blur Reduction.

Schermo Multitasking.

ScreenSplit.

Speaker stereo 10 W.

Tante connessioni tra cui: 1 VGA, 2 HDMI e 1 uscita audio .

Attaco Vesa 100 x 100.

Inclinazione regolabile.

Dimensioni: 539.1 x 415.3 x 182.0 millimetri.

Offerta che non puoi assolutamente lasciarti sfuggire. Acquista ora su Amazon il monitor LG Full HD a soli 119 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.