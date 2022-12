Modalità pulizia intelligente, con il robot aspirapolvere Ecovacs in PROMOZIONE

Il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8 è facilissimo da utilizzare, ed è precisissimo nel rilevare tutti gli ostacoli di casa tua

Se necessiti di un aiuto in casa, e stai cercando un dispositivo intelligente che contribuisca alla pulizia, scegli il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8. Lo trovi ora in offerta su Amazon, a soli 269,00€, risparmiando il 33%.

Da oltre 23 anni Ecovacs dedica la sua esperienza e innovazione alla ricerca sui robot. Oltre 20 milioni di famiglie in tutto il mondo possiedono il robot aspirapolvere Ecovacs. La missione di Ecovacs: un robot per ogni famiglia.

Il robot aspirapolvere Ecovacs garantisce pulito ed innovazione

Il robot aspirapolvere Deebot N8 ti consente di modificare e progettare la tua pulizia. TrueMapping combina la tecnologia laser e i sensori dTOF avanzati per rilevare la tua casa 4 volte più accuratamente della normale mappatura, con un aumento di 2 volte della distanza di rilevamento e la capacità di rilevare oggetti fino a 2 mm.

Il robot aspirapolvere Deebot possiede la tecnologia di lavaggio OZMO, che ti permette di aspirare e lavare allo stesso tempo. Grazie a un serbatoio d’acqua con pompa elettronica inclusa, Ecovacs N8 lava e aspira allo stesso tempo, lasciando il tuo pavimento completamente pulito.

La potenza aspirante da 2300Pa è più potente (153%) di quella dell’OZMO 920 con un basso livello di rumore.

È possibile disegnare le aree da pulire, identificando automaticamente l’area della casa sulla mappa. Inoltre, grazie alle funzioni di personalizzazione, è possibile rinominare, dividere o combinare le aree visibili sull’App.

Utilizzare il robot aspirapolvere Deebot N8 è semplicissimo, grazie all’App che ti consente di gestirlo anche a distanza. Acquistalo ora su Amazon, per risparmiare, e per scoprire tutte le funzioni del dispositivo. Pulire la tua casa non è mai stato così semplice e divertente.