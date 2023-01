Mobilità eco-friendly, con il monopattino elettrico

Cerchi un nuovo modo per spostarti, che sia veloce ed econosostenibile? Il monopattino elettrico è quello che fa per te. Scoprilo su Amazon

Muoviti, rispettando l’ambiente, grazie al monopattino elettrico Isinwheel. C’è un’offerta che ho trovato, che non puoi assolutamente rifiutare. Amazon ti offre un coupon dal valore di 50€. Proprio così,potrai risparmiare ben 50€ sul prezzo di vendita di partenza. Un affare imperdibile.

Con il monopattino elettrico hai la possibilità di spostarti più velocemente, sottraendoti al traffico della città, e divertendoti a sfrecciare nelle apposite aree.

Scegli il monopattino elettrico Isinwheel, scegli di sostenere l’ambiente

S9Pro è un pratico monopattino elettrico per il commuting. Ha una batteria a lunga durata, una guida fluida, un telaio pieghevole portatile e le frecce direzionali necessarie per i viaggi brevi in cerca di libertà e comfort. Ciò vuol dire che non acquisterai un prodotto di poco conto, ma un mezzo di qualità. È un investimento a lungo termine, perché il monopattino elettrico Isinwheel ti accompagnerà per anni.

L’innovazione di questo dispositivo sono le frecce. Infatti, potrai guidarlo con più sicurezza, anche grazie al riflettore anteriore, al fanale posteriore, al freno intelligente, e al catarifrangente laterale. Anche nelle ore più buie, sarai visto da chiunque altro si trovi sulla strada. Stiamo parlando, quindi, di un mezzo professionale.

Il monopattino elettrico ha 30 km di autonomia, ed un motore da 350 W. La svolta che comporta questo tipo di mezzo è il risparmio e la riduzione dello smog, tossico per l’ambiente, diffuso soprattutto nelle città più affollate. Ridurre l’uso delle automobili, a volte utilizzate anche per brevi tragitti, comporta una riduzione di sostanze nocive per chi le respira.

Lo schermo a LED mostra la velocità attuale del veicolo, lo stato della batteria, la carica residua, la modalità bassa/alta velocità e le modalità di alimentazione e fari.

Grazie alla sua struttura, inoltre, il monopattino può essere ripiegato e riposto in un angolo, perché una volta chiuso sarà alto solamente 50 cm, ed occuperà davvero poco spazio.

Utilizzalo nel tempo libero, nelle giornate di sole, per svolgere delle semplici commissioni in luoghi poco distanti dalla tua abitazione. Il monopattino elettrico diventerà il tuo mezzo preferito. Non riuscirai più a farne a meno. Apprezzerai il fatto di poterti muovere con più facilità, senza rimanere bloccato nel traffico.

Acquista ora il monopattino elettrico e godi di un’esperienza alternativa di mobilità. Ti sentirai più libero ed indipendente, meno legato ad orari, e code super lunghe. Inizierai ad apprezzare i paesaggi, l’aria attorno a te. Approfitta ora del coupon di 50€, e risparmia sul prezzo di vendita, solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.