Misuratore di pressione sanguigna in super SCONTO

Il Sanitas SBM 21 misuratore di pressione sanguigna da braccio è in offerta su Amazon a soli 19,99€, con un risparmio del 33%. Misurazione completamente automatica della pressione e del battito cardiaco al braccio, in tempi breve.

I risultati di misurazione sono riportati con scala colorata. Oltre a rilevare la pressione sanguigna, questo strumento è in grado di rilevare anche il ritmo cardiaco, avvertendo, eventualmente, un possibile disturbo.

Precisione ed affidabilità a casa tua, con il misuratore di pressione sanguigna in offerta

Il misuratore di pressione Santinas SBM 21 ha un ampio display LCD, con data e ora, e dà risultati facilmente interpretabili da chiunque. Pratico e veloce, è un acquisto utile da tenere in casa, per ogni evenienza, per avere un servizio di precisione sempre a portata di mano.

Le dimensioni del manicotto sono di 22-36 cm, e nella scatola troverai anche una comoda custodia in dotazione. 4 memorie utente da 30 posizioni ciascuna. Il manuale di istruzioni è in italiano, inglese, russo, tedesco, e francese, così da aprire la comprensione ad una scala più vasta di compratori.

Lo sfigmomanometro digitale avvia la misurazione della pressione sanguigna e delle pulsazioni in modo completamente automatico con la semplice pressione del pulsante di accensione. Inoltre, un avviso del dispositivo ci segnalerà l’eventuale errore di utilizzo o di applicazione, così da avere il controllo dei valori della pressione sanguigna senza errori. Le batterie sono incluse nella confezione.

Amazon ti dà l’occasione di acquistare il misuratore di pressione sanguigna approfittando di uno sconto del 33%, ed acquistandolo al modico prezzo di 19,99€. Non farti scappare questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.