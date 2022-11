Misura il consumo energetico con questa GENIALATA in offerta al BLACK FRIDAY

Il misuratore di consumo di energia Zaeel, che ti permette di risparmiare in bolletta, monitorando i consumi della tua abitazione

Zael ha creato il misuratore di consumo energetico, per monitorare la quantità di corrente usata in tempo reale. Ora, con il Black Friday, su Amazon, potrai acquistarlo a quasi la metà del prezzo di partenza: con il 42% di sconto, sarà tuo a soli 20,78€. Non perdere l’offerta, ed acquistalo subito.

Il contatore di consumo energetico ha una protezione Power-Down: i valori misurati e le impostazioni di misurazione vengono salvati anche se si toglie il dispositivo dalla presa di corrente. Le dimensioni dell’accessorio sono, approssimativamente, 150 x 200 cm. Lo strumento ha un grande logo So4.

Monitora il consumo di energia con il gadget in promozione

Il tipo di alimentazione del misuratore di consumo di energia è a batteria, e la potenza massima è di 3680 W. Utilizzando questo apparecchio è possibile raccogliere tutti i dati relativi al consumo di elettricità e avere un quadro oggettivo della situazione in casa. In seguito ai rincari in bolletta, potrai tenere sotto controllo la situazione elettrica della tua casa, o del tuo ufficio. Non dovrai più attendere l’arrivo della bolletta, per confrontare il risparmio in base alle diverse fasce orarie, ma ti basterà tenere sotto controllo lo strumento, per capire come e quando risparmiare.

E’ un piccolo strumento, ma dalla grande utilità. Semplice da utilizzare, non occupa spazio, e ti permette di limitare gli sprechi di energia in tempo reale.

Potrai individuare l’elettrodomestico che consuma di più, la fascia oraria nella quale l’energia costa di più, avendo un resoconto preciso, senza restare a bocca aperta davanti la bolletta. Saprai già a cosa andrai incontro e, se usato nel migliore dei modi, potrai risparmiare con il misuratore di consumo di energia. Acquistalo ora, con il Black Friday, investendo nel presente, per un risparmio garantito sul futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.