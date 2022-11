Minipimer Braun a META’ PREZZO con gli sconti Black Friday

Acquista ora su Amazon il minipimer Braun MultiQuick 5 ad un prezzo praticamente dimezzato grazie alle offerte Black Friday.

In cucina è necessario avere tutti gli attrezzi che consentono di frullare, tritare, montare e molto altro per preparare pietanze diverse. E se tutto questo si potesse fare con un unico elettrodomestico? Con il minipimer Braun MultiQuick 5 tutto questo è possibile. E se ti dicessi anche che con il Black Friday lo paghi praticamente la metà? Sì, hai capito bene. Grazie all’ormai celebre Venerdì Nero puoi usufruire del 47% di sconto. Puoi acquistarlo su Amazon all’incredibile prezzo di soli 49,99 euro.

In pratica dal prezzo iniziale di 95 euro risparmi ben 45 euro. Un elettrodomestico così completo ad un prezzo così basso non si era mai visto.

Taglia, frulla, trita, monta con un solo elettrodmestico: il minipimer Braun MultiQuick 5

Il minipimer Braun MultiQuick 5 è un vero e proprio aiutante in cucina. Si tratta di un elettrodomestico versatile, comodo e praticamente indispensabile. Con un solo mixer e i tanti accessori potrai frullare, tagliare, montare, affettare e sminuzzare qualsiasi tipo di ingrediente. Tutto questo con la precisione e la potenza garantiti da Braun.

Minipimer Braun è dotato di un motore molto potente da 1000 watt, progettato per un facile utilizzo e per ottenere risultati senza sforzo grazie alle 21 velocità regolabili con una solo mano tramite una semplice rotella. Non solo è dotato anche di una lama aggiuntiva che aumenta la superficie di taglio, frullando anche pezzi molto grandi e ingredienti più duri con estrema facilità. Grazie alla tecnologia Splash Control poi questo mixer previene gli schizzi.

Inoltre il sistema Easyclick consente di sostituire i vari accessori in modo davvero facile e veloce. I due pulsanti posti ai lati dell’elettrodomestico ne agevolano e ne facilitano, infatti, la sostituzione. L’impugnatura ergonomica permette una facile maneggevolezza in ogni situazione di utilizzo.

Acquistando il minipimer Braun riceverai in dotazione

frusta a filo

tritatutto da 500 ml

bicchiere da 600 ml.

Non farti sfuggire questa ghiotta occasione. Acquista ora su Amazon il minipimer Braun MultiQuick 5 ad un prezzo praticamente dimezzato grazie alle offerte Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.