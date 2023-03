MINIMO STORICO per il robot Rowenta, più potente che mai

Le pulizie di casa non saranno più le stesse, grazie al robot Rowenta X-Plorer Serie 75 S+, a un prezzo da urlo!

Che fatica fare le pulizie domestiche! Chissà quante volte avrai ripetuto questa frase, ma da oggi, dimenticala. Con il robot Rowenta X-Plorer Serie 75 S+, rimuovere lo sporco non è mai stato più semplice di così. Lo trovi su Amazon, a un prezzo mai visto prima: soli 479,99€.

Rowenta è uno dei leader nel settore degli strumenti e degli elettrodomestici per la casa. Prendi al volo lo sconto del 36%, e scegli di pagare a rate se preferisci, ma ricevi subito il tuo prodotto. Con Prime, la spedizione è ancora più veloce, e i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti.

X-Plorer Serie 75 S+, un robot Rowenta piccolo ma grande

Grazie alla tecnologia laser Smart Exploration 8.0, il robot aspirapolvere Rowenta X-Plorer scansiona ogni stanza, rileva gli ostacoli e crea una mappa accurata della tua casa per un percorso di pulizia mirato e personalizzato. Pulire sarà molto più facile, perché ti basterà impostare il programma di pulizia, e al resto ci penserà lui.

Infatti, è anche compatibile con l’app dedicata gratuita e con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, per un completo controllo delle sessioni di pulizia anche quando si è fuori casa. Anche quando sei a lavoro, puoi programmarlo, e trovare la casa completamente pulita, al tuo rientro. Non è fantastico?

Il robot crea e memorizza mappe interattive di ogni stanza, per una copertura completa, così da non tralasciare nessun angolo.

Inoltre, svuota automaticamente la polvere nella stazione in soli 20 secondi dopo ogni sessione, così può svolgere la pulizia dei pavimenti fino a 60 giorni senza manutenzione. È il robot perfetto per chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche ma che, allo stesso tempo, ci tiene ad avere una casa splendente.

La modalità silenziosa ti permetterà di pulire senza disturbare, grazie alla Tecnologia Silence che attenua il suono. E la batteria è talmente potente ed efficiente da garantire 120 minuti di pulizia, con una sola carica.

Il robot Rowenta ti aspetta ora su Amazon, ma fai in fretta, perché sta andando a ruba per via di questa pazza offerta. Acquistalo subito!

