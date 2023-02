Mini power bank, così piccolo NON SI ERA MAI VISTO!

Acquista ora su Amazon il mini power bank VRURC a soli 26,99 euro e non avrai più il telefono scarico.

Vuoi la comodità di un telefono sempre carico ma senza l’ingombro di un caricatore? Perfetto, ecco quello che fa per te: il mini power bank VRURC da 20000mAh. Puoi acquistarlo ora su Amazon e con lo sconto del 27% pagarlo solamente 26,99 euro.

Il mini power bank VRURC è grande quanto il palmo della tua mano e ti consente di cui ricaricare 4 dispositivi contemporaneamente.

Il mini power bank VRURC da 20000mAh che abbiamo scovato per te sul web supporta la carica rapida con Power Delivery (PD3.0) e Quick Charge (QC4.0), offrendoti un’esperienza di ricarica ad alta velocità senza precedenti. Si stima che è ben 4 volte più veloce della ricarica di un normale power bank in commercio.

Dotato di porte multiple, in particolare 3 ingressi del tipo Micro/Type C/ iPhone compatibile e 4 uscite di cui uno Type C e tre USB A, con carica rapida fino a 22,5W. In pratica con il mini power bank VRURC è possibile caricare 4 dispositivi contemporaneamente.

Dotato di una grande capacità con una batteria da 20000mAh ma dalle dimensione più piccole presenti sul mercato, è grande 11,2 x 6,95 x 2,75 centimetri e pesa solamente 310 grammi. Grazie alla sua taglia mini potrai portarlo con te ovunque. Grazie poi alla presenza di un display LED conoscerai facilmente la percentuale di ricarica della batteria. Nella confezione arriveranno anche, oltre al mini caricatore, un cavo USB C da 20 cm, una borsa da viaggio, un manuale d’uso e un estrattore di schede SIM.

Non pensarci troppo perché sono in molti coloro che stanno approfittando dell’offerta e le scorte non sono illimitate. Acquista ora su Amazon il mini power bank VRURC a soli 26,99 euro e non avrai più il telefono scarico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.