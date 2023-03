Mini PC super potente ad un PREZZO MAI VISTO: pochissimi a disposizione!

Solo per oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 28%

Se hai bisogno di un micro computer da usare sia a casa che in ufficio e dotato di un grande spazio di archiviazione per contenere tutti i tuoi file, ecco il prodotto che devi assolutamente avere. Si tratta del Mini PC Intel Celeron marcato ACEAGIIAN, oggi disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 28%.

Il dispositivo prezioso è acquistabile a soli 286 euro, quindi con un risparmio di 113 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se lo ordini oggi stesso, potrai sfruttare un ulteriore coupon di sconto pari a 30 euro: la promozione aggiuntiva è valida ancora per pochissime ore, salvo esaurimento coupon disponibili, quindi non c’è tempo da perdere!

Tutti i file che vuoi sempre a disposizione con il Mini PC ACEAGIIAN

Il Mini PC Intel Celeron marcato ACEAGIIAN permette di avere sempre con sé ed utilizzare tutti i propri file, anche di grandi dimensioni.

Alimentato dal processore di 11a generazione N5105, offre una reattività incredibile ed è molto più fluido dei modelli precedenti. Grazie alla grafica Intel UHD, supporta la riproduzione di video 4K e la navigazione sul Web oltre a collegarsi al proiettore come home theater.

È dotato di memoria da 16 GB, con spazio di archiviazione espandibile fino a 2 TB. In più la più recente connettività wireless garantisce una velocità di trasmissione affidabile ed efficiente ed un’esperienza Internet più veloce per la navigazione e lo streaming.

Il dispositivo ha misure super ridotte quindi puoi portarlo dove vuoi o tenerlo sempre a portata di mano nella tua borsa da lavoro. Con il supporto VESA, inoltre, può essere fissato sul retro del monitor per rendere l’ufficio più pulito ed evitare disordine sulla scrivania.

Oggi il Mini PC marcato ACEAGIIAN è disponibile su Amazon in offerta speciale con uno sconto bomba del 28%, quindi a soli 286 euro. In più, ancora per pochissime ore, potrai sfruttare un’ulteriore promozione grazie ad un coupon aggiuntivo di sconto da 30 euro. Cosa aspetti?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.