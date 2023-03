Mini PC Intel Celeron: OFFERTA SUPER su Amazon

Mini PC Intel Celeron è il tuo PC fisso trasportabile ovunque desideri, grazie alle dimensioni ridotte.

I Mini PC rappresentano spesso una soluzione eccellente per chi desidera un computer fisso portatile con prestazioni di alto livello senza dover spendere cifre eccessive. Il modello che sto per presentarti si distingue proprio per queste caratteristiche.

Attualmente, Amazon offre uno sconto del 15% e un coupon da 50€ sul prezzo di listino, permettendoti di risparmiare notevolmente sull’acquisto.

Il tuo PC fisso ovunque vuoi tu

Questo dispositivo si avvicina alle prestazioni di un PC fisso grazie alle sue elevate capacità.

Approfitta di questa offerta limitata per acquistarlo a un prezzo davvero competitivo.

Il Mini PC è dotato di un processore di 11a generazione che assicura una reattività ottimale e un consumo energetico ridotto.

A livello grafico, la scheda video Intel UHD è in grado di riprodurre video in 4K e di collegarsi ai proiettori per trasformarlo in un home theater di alta qualità.

La RAM del Mini PC è di 16 GB e l’SSD ha una capacità di 512 GB, espandibile fino a 2 TB, per offrire ampio spazio di archiviazione e un’ottima velocità di esecuzione delle operazioni.

Per quanto riguarda il sistema operativo, viene fornito con Windows 11 preinstallato, ma è possibile riportarlo alla versione precedente, Windows 10, se lo si desidera.

Questo modello di Mini PC offre due ingressi HDMI, che consentono di collegare contemporaneamente fino a due monitor per migliorare l’efficienza lavorativa e aumentare la produttività.

La connettività wireless è anch’essa efficiente, garantendo una velocità di connessione fino a 450 Mbps sulla banda 2.4 GHz e 1.300 Mbps sulla banda 5 GHz.

Uno degli aspetti più interessanti di questo Mini PC è la sua compattezza: con dimensioni di soli 12,8 x 12,8 x 5,3 cm, è facilmente trasportabile in una piccola borsa, permettendoti di utilizzarlo ovunque tu voglia.

In sintesi, il Mini PC Intel Celeron è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo dalle prestazioni elevate e con un rapporto qualità-prezzo fenomenale.

Acquistalo oggi su Amazon e approfitta della straordinaria promozione, che comprende uno sconto del 15% e un coupon da 50€ da applicare sul prezzo di listino.

