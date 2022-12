Mini Frigo Congelatore: piccolo, sostenibile, ad un PREZZO BASSISSIMO

Il Mini Frigo Freezer che conserva e congela alimenti e bevande, nel rispetto dell'ambiente.

Vuoi farti un REGALO davvero utile a Natale ad un prezzo ASSURDO? Allora acquista subito e regalati il Mini Frigo con Freezer della Candy, l’elettrodomestico perfetto per conservare tutto quello che ti serve a casa tua, in campeggio, in ufficio o in garage. Solo per adesso puoi acquistarlo a solo 169,99 grazie al super SCONTO del 42%.

Questo prodotto è l’ideale se ti serve un frigo di dimensioni ridotte ma dalle grandi capacità. Puoi acquistarlo adesso e risparmiare addirittura 125 euro, l’offerta è davvero ottima.

Hai anche l’opportunità di acquistarlo subito e pagare in comode rate a tasso zero usufruendo della promozione Cofidis.

Il Mini Frigo dalle piccoli dimensioni ma dalle grandissima qualità

Questo prodotto è stato realizzato per conservare adeguatamente i tuoi cibi. Ha una capacità netta di 91 Litri e uno scomparto congelatore da 15 Litri.

Il sistema di ventilazione variabile assicura una distribuzione più omogenea della temperatura, per una ottima conservazione dei tuoi alimenti e delle tue bevande.

La temperatura è regolabile in base alle tue preferenze. Il design di questo mini frigo è stato progettato affinché possa essere utilizzato con facilità e che si abbini all’ambiente in cui viene sistemato.

Il Mini Frigo è conforme alla nuova etichetta energetica permette di ridurre i consumi fino al 20% rispetto ad elettrodomestici di questa categoria. La Classe di efficienza energetica F quindi per un’ottima sostenibilità ambientale, e il motore e silenzioso.

Vuoi allora impreziosire casa tua con un elettrodomestico molto utile e allo stesso tempo efficiente a livello energetico? Allora acquista subito e regalati il Mini frigo con Freezer della Candy, solo in questo periodo ad un SUPERPREZZO. Affrettati prima che le scorte in magazzino finiscano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.