Deliziosa mini etichettatrice portatile USB super idea regalo

Simpatica, portatile e soprattutto utile: questa mini etichettatrice è ora in sconto al 25% in meno e coupon per ulteriore 10% di sconto.

Simpatica, portatile e soprattutto utile: per gli amanti dell’organizzazione, questa mini etichettatrice sarà un’ottima idea regalo. Ora in sconto al 25% in meno e coupon per ulteriore 10% di sconto.

Adori avere tutto organizzato e a portata di mano? Sei fan di quelle pazzesche dispense tutte catalogate con meravigliose etichette colorate adesive? Da oggi anche tu potrai avere tutto ordinatissimo grazie alla mini etichettatrice portatile con ricarica USB e 1 rotolo incluso. Questa simpatica idea regalo farà impazzire a Natale chi la riceverà, non solo per il suo design minimale e grazioso, ma soprattutto per le sue funzionalità. Puoi stampare etichette adesive scegliendo stile, font e disegni dall’applicazione scaricabile sul telefono e compatibile sia per android che per iOs, e stampare il tutto attraverso il bluetooth.

Dì addio agli antiestetici pacchi di pasta in plastica, e organizza il tutto in bellissimi barattoli di vetro con l’apposita etichetta che ne ricorda scadenza e tempo di cottura. Una soluzione decisamente estetica per chi ama il bello in casa, ma non solo. L’etichettatrice è perfetta per ricordarsi scadenze di farmaci, abbellire i propri quaderni, classificare faldoni, catalogare fili elettrici e tanto altro ancora.

Stampa termica senza inchiostro

Sbarazzati del problema dell’inchiostro, la stampa termica è sicuramente migliore e le etichette hanno colori diversi per soddisfare le diverse esigenze. Le dimensioni di questa piccola stampante etichettatrice le consentono di essere portata veramente ovunque, perché occupa appena il palmo della mano. La stampante per etichette supporta la connessione Bluetooth e l’APP supporta una varietà di icone, caratteri ed emoticon.

Cosa aspetti? Regala o regalati un pensiero davvero gradito: acquista la mini etichettatrice bluetooth a sole 26.99€ grazie allo sconto del 25% e al coupon flaggabile per avere altri 10% di sconto applicati al checkout.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.