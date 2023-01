Mille bolle ECOSTENIBILI: gel doccia esfoliante in PROMOZIONE

Il gel doccia esfoliante solido di Foamie ti garantisce un'esperienza di relax e qualità, facendo del bene anche all'ambiente

Per proteggere il pianeta e prenderti cura del tuo corpo, affidati ad Amazon, che sceglie per te i migliori prodotti ecosostenibili, a cui applica anche dei sconti super vantaggiosi. Tra questi, il gel doccia esfoliante solido, perfetto per idratare la tua pelle. Acquistalo ora, ed approfitta dell’offerta del 20% grazie ad un coupon da applicare alla prima consegna.

Se acquisterai 4 articoli, inoltre, risparmierai un ulteriore 5%. Una promozione imperdibile, per un prodotto unico. Vegano al 100% e senza plastica, questo gel esfoliante solido tu regalerà una sensazione di benessere sulla pelle, sostenendo, allo stesso tempo, il bene del pianeta.

Fai una doccia con il gel doccia esfoliante solido, e rispetta l’ambiente

Il gel esfoliante per il corpo More Than a Peeling, di Foamie, è contiene noccioli di albicocca che esfoliano delicatamente la pelle, e burro di karitè che la idrata. Ingredienti naturali in un’esplosione di bollicine ecosostenibili.

Grazie al PH 5,5 ottimizzato, questo fantastico gel doccia è perfetto per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. L’involucro non è in plastica. Infatti, non troverai il bagnoschiuma nella classica bottiglia di plastica, bensì in una confezione in carta. Così facendo, si eviterà di inquinare l’ambiente con centinaia di rifiuti di plastica.

Grazie alla sua forma ergonomica, il gel può essere facilmente maneggiato. Riscoprirai il gusto di una semplice doccia, e ti concederai un momento di relax speciale e dagli odori sensazionali.

La tua pelle verrà trattata con ingredienti pressati a freddo, e che mantengono, dunque, le loro qualità originarie, donandole tutti i benefici appartenenti alla natura.

Acquista il gel esfoliante solido per corpo, ed inizia a rispettare il pianeta anche con i piccoli gesti quotidiani. Ricorda che, acquistando 4 articoli, risparmierai il 5% in più rispetto alla normale offerta. Fai un regalo a te stesso, ed anche a chi ami. Più acquisti e più risparmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.