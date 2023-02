Migliaia di libri in un solo dispositivo: l’OFFERTA DA NON PERDERE è su Amazon

Il nuovo Kindle, oltre ad avere uno spazio di archiviazione enorme, è il più compatto e leggero nel suo genere

Se il vostro partner è appassionato di libri, a San Valentino stupitelo con il dispositivo più leggero e compatto in circolazione grazie al quale potrà leggere tutto ciò che vuole quando vuole e dove vuole! Parliamo del nuovo Kindle marcato Amazon, ad oggi in offerta speciale con uno sconto conveniente del 10%.

L’articolo è acquistabile a soli 89 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, se volete velocizzare i tempi, basterà attivare gratuitamente un abbonamento Amazon Prime così da averlo direttamente a casa vostra già domani!

Leggi dove e quando vuoi con il nuovo Kindle Amazon

Il nuovo Kindle marcato Amazon è il dispositivo perfetto per avere in uno unico strumento un’infinita gamma di libri da leggere in qualsiasi momento.

È il più compatto e leggero nel suo genere: in questo modo potrai portarlo ovunque trasportandolo senza pensieri nella borsa o in valigia. È dotato di uno schermo ad alta risoluzione da 300 ppi, per immagini e testi nitidi, con la funzione antiriflesso che permette di leggere comodamente come sulla carta stampata. In aggiunta la luce frontale regolabile e la modalità scura garantiscono una lettura senza affaticamento degli occhi, sia di giorno che di notte.

La durata della batteria è molto ampia, tanto che una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 6 settimane. Anche la capacità di archiviazione è il doppio rispetto al modello della generazione precedente: puoi archiviare migliaia di libri avendo a disposizione 16 GB di spazio.

Oltre ad essere ultra comodo, il design del dispositivo è elegante ed anche sostenibile. Il modello, infatti, è realizzato con il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato. Allo stesso modo, l’imballaggio è a base di fibra di legno completamente riciclabile.

Ad oggi il nuovo Kindle marcato Amazon è in offerta speciale con uno sconto conveniente del 10%, quindi a soli 89 euro. Stupite la vostra dolce metà con un regalo prezioso da portare sempre con sé!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.