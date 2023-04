MICROSCOPICO PREZZO per Xiaomi Mi Band 3: SOLO 19 euro su Amazon!

Immagina di portare al polso un vero e proprio assistente per la tua salute: Xiaomi Mi Band 3 oggi è disponibile su Amazon a soli 19,99€, con uno sconto del 33%. Se stai cercando un fitness tracker affidabile e funzionale, questa è l’occasione che aspettavi. Ma affrettati, perché le offerte come questa non durano a lungo!

Xiaomi Mi Band 3 è uno dei migliori fitness tracker sul mercato, grazie alle sue numerose funzioni e all’incredibile rapporto qualità-prezzo. Dotata di un display OLED da 0,78 pollici, ti permette di visualizzare in tempo reale le tue notifiche e altre informazioni utili direttamente sul tuo polso. Tra le principali specifiche tecniche, la Mi Band 3 offre un sensore di frequenza cardiaca, un contapassi, un monitoraggio del sonno e la possibilità di tracciare vari tipi di attività sportive, come corsa, ciclismo e nuoto. Inoltre, questo dispositivo è impermeabile fino a 50 metri di profondità, il che lo rende ideale per essere utilizzato in piscina o sotto la doccia senza preoccupazioni.

La Mi Band 3 è inoltre dotata di una batteria a lunga durata, che ti assicura fino a 20 giorni di utilizzo con una singola carica, riducendo al minimo la necessità di ricariche frequenti. Grazie alla sua connettività Bluetooth 4.2, questo fitness tracker può essere facilmente sincronizzato con il tuo smartphone, permettendoti di ricevere notifiche di chiamate, messaggi e app direttamente sul display del dispositivo.

Oltre 30 funzionalità per chiamare, monitorare la salute, il sonno e l’attività fisica!

L’applicazione Mi Fit, disponibile sia per Android che per iOS, ti permette di tenere sotto controllo i tuoi progressi e di personalizzare le impostazioni del tuo dispositivo, rendendo la tua esperienza con la Mi Band 3 ancora più completa e personalizzata.

Insomma, Xiaomi Mi Band 3 rappresenta un’ottima scelta per chi cerca un fitness tracker funzionale e conveniente. L’offerta di oggi su Amazon la rende ancora più allettante: a soli 19,99€, con uno sconto del 33%, è davvero un’occasione da non perdere.

