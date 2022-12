Microonde Candy, meno 30% DI SCONTO su Amazon

Regala o regalati il microonde Candy, acquistalo ora su Amazon con il 30% di sconto.

Ammettilo sei a corto di idee regalo. Bè di certo non sei l’unico. Soprattutto quando i regali da fare sono tanti è davvero difficile essere creativi. Se sei in difficoltà in merito ad un regalo da fare a una mamma, zia o nonna approfitta dello sconto del 30% ora disponibile su Amazon sul microonde Candy.

Il microonde è un elettrodomestico utile e versatile in cucina. Una volta in casa non se ne farà più a meno per scaldare, cuocere, scongelare e molto altro.

Microonde Candy, un elettrodomestico multifunzione che diventerà il tuo più grande alleato in cucina

Il microonde Candy da 20 litri cuoce, riscalda, scongela e grazie alla funzione Grill consente anche di gratinare le tue pietanze per renderle più croccanti e gustose. La combinazione di microonde e di grill è il vero punto di forza di questo prodotto di cui non riuscirai più a fare a meno.

Non solo il microonde Candy è dotato di tante altre funzioni che si rivelano indispensabili per preparare facilmente e anche velocemente i pasti per tutta la famiglia. Grazie al programma Defrost scongeli in tutta sicurezza gli alimenti. E’ davvero facilissimo, ti basterà selezionare il peso dell’alimento o il tempo di scongelamento e il microonde farà il resto. Il risultato sarà semplicemente perfetto.

Poi è disponibile la funzione Start Express per te che sei sempre di corsa. Candy ha difatti studiato questa funzione speciale che ti permette di impostare automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi. Non solo grazie al programma Easy Touch selezioni il peso del cibo da cuocere e il microonde Candy sceglierà automaticamente il tempo di cottura e la potenza più adatti.

Infine il questo microonde garantisce la massima sicurezza in cucina grazie alla funzione di blocco che previene l’utilizzo e l’accensione accidentale da parte dei bambini.

Cosa aspetti? Regala o regalati il microonde Candy. Acquistalo ora su Amazon con il 30% di sconto.

