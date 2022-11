Microonde Candy al 34% di sconto su Amazon

Scaldare, cuocere, scongelare tutto in unico fantastico prodotto: il microonde Candy. Un elettrodomestico che devi per forza avere a casa tua e che ti farà risparmiare tantissimo tempo in cucina. Ora lo puoi acquistare su Amazon con un impedibile sconto del 34%. Dal prezzo iniziale di 99,99 euro ora lo pagherai in pratica solo 64,99 euro, risparmiando così ben 34 euro.

Microonde Candy, un elettrodomestico capiente e potente

Questo microonde, del famoso e stimato marchio Candy, con i suoi 20 litri di capienza e 700 W di potenza ti libererà da tante incombenze casalinghe.

Innanzitutto è facilissimo da usare. Premendo il tasto Start Express imposterai automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi. Premendo nuovamente il bottone vengono aggiunti altri 30 secondi al tempo di cottura ed è poi possibile scegliere tra 13 programmi di cottura automatici selezionando semplicemente il cibo che vuoi cuocere. Dotato poi di un display elettronico e una manopola consente un controllo Easy Touch dell’elettrodomestico.

Grazie poi alla funzione Defrost scongelerai velocemente e in totale sicurezza gli alimenti. Questa modalità è utilissima quando si dimentica, per esempio, di scongelare ciò che si era programmato di mangiare per cena.

Inoltre la funzione Blocco bambini evita che il microonde venga avviato accidentalmente, garantendo in questo modo estrema sicurezza in cucina.

Il microonde Candy è a libera installazione, in alluminio con un piatto in vetro del diametro di 24,5 millimetri. Le dimensioni complessive dell’elettrodomestico sono 26,2 x 45,2 x 33,5 centimetri, ottimali per una famiglia.

Ora puoi acquistare il microonde Candy ad un prezzo davvero imperdibile, il più basso praticato da Amazon negli ultimi 30 giorni. E poi approfitta dell’offerta per fare un utile regalo di Natale a parenti o amici, garantiamo che apprezzeranno tantissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.