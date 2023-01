Mercatino Amazon: attrezzi Bosh tornano al MINIMO PREZZO

Ecco tutte le super offerte sui migliori utensili da utilizzare nei progetti fai da te o di manutenzione casalinga

Da sempre il marchio Bosch è sinonimo di garanzia e professionalità grazie ai suoi utensili potenti e facili da usare. Affrontare qualsiasi progetto fai da te, lavoro di manutenzione casalinga o di giardinaggio può essere affrontato con il minimo sforzo davvero da tutti.

Oggi Amazon ha rilanciato una serie di super offerte sugli attrezzi Bosch perfetti sia per i professionisti del settore sia per chi è alle prime armi. Ecco gli articoli migliori da acquistare ad un prezzo stracciato, approfittatene il prima possibile perché le promozioni sono a tempo limitato!

Levigatrice Rotoorbitale Universal

Questa levigatrice ha un motore da 270 Watt che permette di lavorare rapidamente, anche su ampie superfici. Inoltre, grazie alla preselezione continua integrata del numero di giri, è possibile adattare in modo ottimale il numero di oscillazioni al materiale da lavorare. Ad oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto del 18%, quindi a soli 98 euro.

Fresatrice verticale

Grazie al motore da 1400 Watt, la fresatrice Bosch risulta essere un utensile di grande potenza ottima per realizzare lavori ancora impegnativi. Potrete acquistarla su Amazon con uno sconto eccezionale del 25%, quindi a soli 148 euro. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato in comode rate con Cofidis al check-out.

Trapano con percussione

Questo trapano elettrico Bosch è un potente utensile adatto per le applicazioni più gravose grazie al motore da 1100 W ed alla coppia elevata. È in promozione top su Amazon con uno sconto conveniente del 14%, quindi a soli 185 euro pagabili anche in comode rate con Cofidis al check-out.

Cesoia per erba a batteria

Ecco lo strumento perfetto per la sagomatura e la rifinitura di piccole siepi, cespugli o bordi del prato. Il sistema Anti-Blocking e le lame a doppia azione assicurano un’eccezionale precisione e un taglio costante, senza rimanere bloccati in presenza di rami spessi. Ad oggi la Cesoia Bosch è in offerta top su Amazon con uno sconto conveniente del 15%, quindi a soli 143 euro.

Mini compressore portatile a batteria

Questo mini compressore portatile può essere usato per gonfiare pneumatici (auto, moto, biciclette), palloni oppure piccoli articoli per sport acquatici fino a 10,3 bar. Ad oggi è disponibile su Amazon in promozione speciale con uno sconto top del 12%, quindi a soli 67 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.