Meno sprechi d’acqua con questo rubinetto intelligente: offerta SUPER

Con le bollette destinate inevitabilmente ad aumentare, risparmiare è diventata una delle regole fondamentali in casa. Fortunatamente esistono degli accessori domestici di ultima generazione che ci vengono in soccorso. Ad esempio, contro gli sprechi d’acqua, non potete farvi scappare l’Adattatore per rubinetto intelligente della ALLOMN. Su Amazon il prodotto non solo è scontato dell’8%, ma vi garantisce anche un coupon del 6% valido fino al 1 febbraio 2023.

Si tratta di un dispositivo con sensore a infrarossi, quindi senza contatto, che trasforma il normale rubinetto di casa in un rubinetto intelligente. È adatto per l’uso in cucina e bagno di casa, ma anche in ufficio o in qualsiasi altro luogo di lavoro e non.

Risparmiare l’acqua con il rubinetto intelligente

Arginare gli sprechi d’acqua in casa, con relativa diminuzione dei costi in bolletta, è molto semplice grazie all’Adattatore per rubinetto intelligente della ALLOMN. Grazie ad un sensore di movimento a regolazione automatica intelligente, permette un rilevamento rapido di o,1 secondi.

Sensori a parte il risparmio dell’acqua è garantito anche dal design dell’accessorio che, oltre ad essere adatto ad ogni tipo di lavandino ed ambiente domestico, è studiato per limitare il flusso del liquido e garantire una pressione equilibrata.

L’istallazione e l’utilizzo sono semplicissimi in quanto il dispositivo viene fornito con raccordi e una chiave, quindi non sono necessari strumenti aggiuntivi per il montaggio. Nello specifico si adatta ad un ugello del rubinetto esterno di filetto M24 e ad un ugello del rubinetto interno di filetto M22. È dotato di batteria al litio polimerica integrata con ricarica USB che permette un funzionamento autonomo di oltre nove mesi. La carica bassa viene indicata da una luce lampeggiante.

Insomma, con questo adattatore per rubinetto intelligente limitare gli sprechi di acqua sarà più semplice che mai. Ad oggi su Amazon il prodotto è scontato dell’8% e vi dà la possibilità di sfruttare un coupon del 6%. L’ambiente vi ringrazierà, ed anche il vostro portafogli!

