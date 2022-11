Meno plastica e più sostenibilità con il Sistema di filtrazione per rubinetto in OFFERTA!

Il dispositivo è compatibile con i rubinetti standard e l'installazione è semplicissima

Uno stile di vita sostenibile e più green comincia da piccole abitudini che possono fare la differenza. Scegliere un sistema filtrante da utilizzare a casa, ad esempio, può ridurre sia l’uso di bottiglie di plastica che l’emissione di anidride carbonica dovuta al trasporto su gomma. In occasione del Black Friday su Amazon è disponibile l’efficiente Sistema di Filtrazione per Rubinetto BRITA con uno sconto conveniente del 24%.

La spedizione è completamente gratuita e, con l’acquisto del prodotto, si ha diritto ad una promozione speciale con cui è possibile attivare o estendere gratuitamente il proprio abbonamento Amazon Prime per 12 mesi e ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it!

Sistema di Filtrazione per Rubinetto BRITA: l’alternativa sostenibile per ridurre gli sprechi

Da oltre 50 anni BRITA è specialista a livello mondiale nella filtrazione d’acqua. Il suo sistema filtrante per rubinetto rappresenta un’alternativa sostenibile per ridurre il consumo di bottiglie di plastica offrendo al consumatore un’acqua di ottima qualità.

Il filtro HF, testato TUV per la compatibilità alimentare, riduce al 99,99% tutte le sostanze che alterano il sapore dell’acqua potabile come cloro, metalli, microplastiche e batteri. La funzionalità del dispositivo è garantita fino a 600 litri d’acqua (grazie ad un display LCD in dotazione è possibile sempre monitorare i litri residui).

L’erogazione dell’acqua è regolabile in tre modalità: acqua filtrata, acqua non filtrata a getto continuo e con funzione doccino. Il sistema è compatibile con i rubinetti standard: la confezione include 5 adattatori per l’applicazione più corretta. L’installazione è semplicissima e non necessita di attrezzi particolari. Basta rimuovere l’aeratore dal rubinetto e controllare il diametro della filettatura: se si tratta di filettatura esterna il diametro deve essere 22 mm, mentre nel caso di filettatura interna il diametro deve essere 23 mm o 24 mm.

Cominciate da oggi ad essere più sostenibili scegliendo il Sistema di Filtrazione per Rubinetto BRITA: in occasione del Black Friday su Amazon è disponibile con uno sconto conveniente del 24% e spedizione gratuita. L’ambiente vi ringrazierà!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.