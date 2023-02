MENO di 300€ per HP Chromebook solo PER POCO TEMPO

Sei alla ricerca di un notebook perfetto per il lavoro e lo studio, ma non vuoi spendere una cifra folle? Ecco per te il compromesso perfetto: HP Chromebook Notebook Series. Scoprilo su Amazon.

Semplice, smart, sicuro, facile da usare e trasportabile facilmente ovunque: HP Chromebook Notebook Series è il computer portatile che come sistema operativo ha Chrome OS, che è stato progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web e velocità in ogni condizione. Dotati di numerose funzioni, questi PC offrono una lunga durata della batteria, in modo da poter giocare, chattare e creare più a lungo. Sul web o con le molte app disponibili su Google Play Store che conosci e ami, i Chromebook ti consentono di fare tutto ciò che vuoi. Per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Per scaricare le applicazioni è necessaria una connessione Internet.

Accedi al tuo account Google per trovare i tuoi file di Google Drive, lascia che Chromebook salvi i tuoi file automaticamente, usa il tuo telefono Android come hotspot per connetterti a Internet senza wi-fi.

Un computer sicuro e affidabile

Protezione antivirus integrata, aggiornamenti automatici, Google Security Chip per proteggere i dati più’ sensibili sul tuo dispositivo, Sandboxing per isolare eventuali processi colpiti da malware e Avvio Verificato per lanciare sempre una versione non corrotta del sistema operativo all’accensione. Concentrati su ciò che vuoi fare in sicurezza grazie ai molteplici livelli di protezione del tuo Chromebook.

Ci stai ancora pensando? Devi approfittare subito dello sconto del 29% e acquistare il Chromebook Notebook Series a sole 249.99€ contro le 349,99€ canoniche, ovvero ben 100€ di sconto sul prezzo finale di listino.

