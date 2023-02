MENO 130 euro per iPhone 14 Plus 128 GB

Cosa aspetti approfitta dello sconto, risparmia 110 euro e acquista l'ennesima eccellenza messa sul mercato da Apple. Compra ora su Amazon iPhone 14 Plus.

Vuoi uno smartphone dalle prestazioni davvero super? Allora non ha alternative, devi per forza avere lui: iPhone 14 Plus. Ora puoi acquistarlo su Amazon e risparmiare ben 110 euro dal prezzo di partenza.

iPhone 14 Plus non ha bisogno di presentazioni ma noi ci teniamo a fornirti ulteriori informazioni per farti completamente innamorare di lui.

Questo iPhone 14 Plus dispone di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, che garantirà oltre ad una visibilità praticamente eccellente anche la praticità di utilizzo con una mano sola.

E poi il sistema di doppia fotocamera è davvero evoluto e vi consentirà di effettuare scatti davvero bellissimi con ogni tipo di luce, di giorno e di notte, con elevata o bassissima luminosità. E ancora potrai disporre della modalità Cinema con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi. Inoltre iPhone pensa anche alla tua sicurezza con la funzione di rilevamento incidenti³, ovvero una tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi.

L’iPhone 14 Plus che ti proponiamo presenta una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 26 ore di riproduzione video. E ancora Chip A15 Bionic con GPU 5core per prestazioni fulminee e reti cellulari 5G ultrarapide.

Cosa aspetti approfitta dello sconto, risparmia 110 euro e acquista l’ennesima eccellenza messa sul mercato da Apple. Compra ora su Amazon iPhone 14 Plus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.