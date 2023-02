Massimo comfort mentre lavori al PC: bastano solo 14 EURO!

Questo mouse wireless è ultra leggero, sottile e può collegarsi anche a 10 metri di distanza dal pc

La scrivania di casa o dell’ufficio è sempre in disordine con mille cavi dei vostri dispositivi elettronici? Vi aiutiamo subito a smaltire qualche filo inutile proponendovi questo Mouse wireless ricaricabile marcato INPHIC, strumento perfetto sia lavorare ma anche per studiare o divertirsi. Ad oggi lo trovate su Amazon in offerta bomba con uno sconto top del 40%.

L’articolo super comodo ed efficiente è acquistabile a soli 14 euro, un prezzo piccolissimo per un dispositivo dalle mille funzionalità. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Più ordine e comodità con il Mouse wireless ricaricabile INPHIC

Il Mouse wireless ricaricabile marcato INPHIC è compatibile con laptop, PC, Notebook, Tablet, Computer e Mac Book.

È dotato di una batteria ad alta capacità da 700mah che si può caricare tramite un cavo USB e che fornisce un’autonomia di funzionamento lunghissima. Grazie ad un indicatore luminoso, inoltre, è possibile controllare a colpo d’occhio il livello di batteria del dispositivo così da regolarsi sul tempo di utilizzo.

La funzione mute del mouse con sensore avanzato può eliminare il 90% del rumore quando si clicca così da garantire il massimo silenzio e comfort soprattutto in un ambiente professionale. Rispetto a prodotti simili sul mercato, questo dispositivo è anche molto più leggero e sottile: può essere facilmente riposto nella borsa del laptop o in valigia durante viaggi di lavoro.

Ovviamente la velocità di connessione è garantita: l’articolo supporta la tecnologia wireless a 2,4 GHz per il collegamento al computer anche a 10 metri di distanza. È dotato anche di 3 interruttori DPI (1000, 1200, 1600) pe cambiare liberamente la velocità in base alle proprie esigenze.

Ad oggi il Mouse wireless ricaricabile marcato INPHIC è disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 40%. Lavorare e studiare al pc sarà più confortevole che mai, non fatevi sfuggire un’occasione così conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.