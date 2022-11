Massaggio Shiatsu a casa tua: sedile massaggiante in PROMOZIONE

Snailax ha creato il sedile massaggiante con calore, per tutto il comfort di un massaggio a casa tua

Se passi tanto tempo seduto, e sogni un bel massaggio rilassante, il sedile massaggiante Snailax è il prodotto fatto apposta per te. Ora, approfittando del BLACK FRIDAY di Amazon, puoi averlo con il 15% di sconto, ad una cifra pari 101,96€.

Con il sedile massaggiante Snailax, potrai beneficiare di tutto il comfort di un massaggio Shiatsu direttamente a casa tua, o nel tuo ufficio, stando semplicemente seduto, e godendoti le sue funzionalità.

Il sedile massaggiante shiatsu presenta 4 nodi di massaggio shiatsu, che viaggiano su e giù rilassando tutta la schiena. Puoi scegliere tra 3 zone di massaggio. Il massaggio schiena morbido rotolante, lungo la colonna vertebrale, combatte la tensione muscolare e offre un rilassamento su tutta la schiena. Ci sono 2 livelli di intensità regolabili, che offrono un comodo massaggio a fianchi e cosce.

Sedile massaggiante con calore, comodo e confortevole

La seduta massaggiante elettronica ha un dispositivo di protezione dal surriscaldamento, così da non doverti preoccupare la tua sicurezza. Infatti, se dovessi addormentarti mentre la utilizzi, la seduta si spegnerà automaticamente, dopo il tempo da te impostato. Il massaggiatore elettrico, con design ergonomico, può essere ampiamente usato come massaggiatore per tutto il corpo, massaggiatore per collo, massaggiatore per spalle, massaggiatore per schiena, massaggiatore per glutei o massaggiatore per cosce.

Puoi godere del sedile massaggiante a casa, mentre guardi un film, sul divano, o mentre leggi un bel libro e sorseggi una tisana; oppure in ufficio, mentre sbrighi le tue pratiche lavorative, ma non vuoi rinunciare al comfort. E’ un prodotto versatile, da utilizzare su un divano, una poltrona reclinabile, una sedia da ufficio o una sedia da pranzo per creare il massimo comodo in casa.

Il sedile massaggiante con calore Snailax è un ottimo regalo per familiari, amici, colleghi. Acquistala con lo sconto creato appositamente per il Black friday, e regala un’esperienza di totale relax a chi ami.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.