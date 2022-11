MICRO PREZZO per il massaggiatore elettrico

Cosa c’è di meglio di un massaggiatore elettrico professionale? Averlo applicando un coupon che ti dà il diritto a 40€ di sconto su Amazon: scopri come.

La pistola massaggiante elettrica Roffie è un vero e proprio toccasana per la salute, soprattutto se si soffre di dolori cervicali o muscolari in genere. Oggi può essere tua ad un prezzo incredibile ma… vero: solo 49,99€ contro i normali 89,99€ previsti, grazie ad un coupon flaggabile presente su Amazon. Non solo un prodotto valido e risolutivo per molti dolori cronici, ma anche elegante e ben presentato – grazie alla presenza di una valigetta con testine intercambiabili che rende questa pistola elettrica massaggiante una splendida idea regalo anche per Natale.

La batteria ha una durata di ben 18 giorni con una sola carica, per un tempo di lavoro di 180 minuti consecutivi. Perfetta per un utilizzo di 10 minuti al giorno. Il dispositivo si spegne automaticamente in maniera smart dopo 10 minuti, proprio per proteggere i tuoi muscoli da possibili lesioni. Puoi ricaricarla tramite cavo USB C in dotazione o collegarla al caricabatterie, al tuo laptop e persino ad una powebank.

4 accessori massaggianti di ricambio

La pistola massaggiante elettrica ha un peso del tutto gestibile, che la rende perfetta anche per essere trasportata fuori casa. Dispone di 4 testine diverse: una più sottile per massaggiare in profondità, una tonda per massaggiare i muscoli più grandi, una a forma di “T” che puoi utilizzare ovunque sul corpo, e una speciale a forma di “U” ideata per la schiena. Tutte le funzioni che desideri in un unico prodotto.

Concediti un regalo per il tuo benessere e per farti una coccola: approfitta del coupon per risparmiare 40€ sull’acquisto della Pistola Massaggiante Elettrica Roffie, e acquistala per soli 49,99€ flaggando l’offerta disponibile su Amazon.

