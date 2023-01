Mangia sano e vivi meglio, con il forno alogeno in PROMOZIONE

Il forno alogeno Thulus ti permette di cucinare, preservando i nutrienti degli alimenti e portando a tavola cibi sani e gustosi

Se ami la cucina sana ma non vuoi rinunciare al buon gusto, acquista il forno alogeno a convenzione elettrico. Ho un’offerta che non potrai rifiutare: lo trovi ad un prezzo super accessibile, su Amazon. Risparmia, ed acquistalo a soli 56,99€.

Thulus ha creato un prodotto ottimale per farti sperimentare in cucina, e per permetterti di gustare dei fantastici manicaretti, sani, ma allo stesso tempo appetitosi. Imparerai a prenderti cura della tua salute, e della tua alimentazione, ed imparerai ad apprezzare il gusto genuino dei cibi

Forno alogeno a convenzione elettrico, l’alleato per una cucina fit

Il forno Thulus, non solo ti consente di utilizzare meno condimenti, e quindi di avere una dieta povera di grassi senza rinunciare al gusto, ma inoltre potrai risparmiare sulla bolletta. Contrariamente al classico forno, infatti, il forno alogeno risparmia quasi l’80% dell’energia, e si riscalda più velocemente, evitando sprechi di calore.

La capacità del contenitore è di 12 litri, e potrai scegliere tra 5 funzioni per cucinare (grill, arrosti, grigliate al vapore, frittura e cucina sana). Il forno intelligente Thulus ha un programma di auto pulizia, uno di temperatura ideale, e uno di spegnimento automatico.

Utilizzare il forno alogeno a convenzione elettrico sarà un gioco da ragazzi. La ciotola di vetro, contenuta nel kit, resiste alla temperatura, fino a 250º. Inoltre, permette agli odori del cibo di non disperdersi nell’aria.

Rimettiti in forma dopo le feste, e passa ad uno stile di vita più sano, e ad un’alimentazione più equilibrata. Riscopri il gusto della genuinità, e della natura, ed elimina inutili condimenti che fanno male alla salute e alla linea. Scegli il forno alogeno Thunus, e risparmia sugli sprechi d’energia. È un’occasione, quella offerta da Amazon, che non puoi assolutamente perdere. Il dispositivo è pensato appositamente per te che ami cucinare e rispettare la materia prima. Cogli al volo l’occasione, ed acquista il forno alogeno Thulus.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.