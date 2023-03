Mai più peli di cani e gatti in casa e sui vestiti: BASTANO 15 EURO su Amazon!

Questo rullo speciale in mega sconto raccoglie facilmente i peli degli animali domestici rendendo casa splendente

Adorate i vostri cani ma non fate altro che combattere con i peli che lasciano in casa, in macchina e sui vestiti? Il problema è risolto con questo Rullo per peli di animali domestici marcato ACE2ACE, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 41%.

Potrete acquistare l’articolo utilissimo a soli 15 euro, con spedizione gratuita e consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Per riceverlo domani stesso basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. La promozione è valida ancora per pochissimi giorni quindi affrettatevi ad ordinare la spazzola che vi svolterà la vita!

Rullo per peli di animali domestici ACE2ACE: come utilizzarlo

Il Rullo per peli di animali domestici marcato ACE2ACE raccoglie facilmente ogni singolo pelo di animali domestici da divani in velluto, cuscini, plaid, tappeti/scale con moquette, letti e coperte di lana per gatti e letti per gatti in pile con pochi passaggi.

Ha una forza del vello molto efficace ed è costituito da un semi-rullo rivestito con un materiale di carica statica. La modalità di utilizzo è semplicissima: basta spingere il rullo in avanti e alzare leggermente la mano verso l’alto in modo che il raschietto grigio possa raschiare via i peli. Quando, poi, si va indietro, bisogna premere delicatamente la mano così che lo strumento possa raschiare via i capelli.

Il vassoio di raccolta è facile da aprire per essere svuotato ed, in più, per pulire il rullo basterà pizzicare uno dei due tappetini in pelle di silicone sul pennello e farlo oscillare più volte. L’articolo risulta anche super versatile in quanto è ottimo per eliminare polvere fine e lanugine da ogni angolo di casa.

Ad oggi il Rullo per peli di animali domestici marcato ACE2ACE è in super offerta su Amazon con uno sconto pazzesco del 41%. Potrete acquistarlo a soli 15 euro, spedizione gratuita inclusa. Cosa aspettate ad ordinarlo?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.