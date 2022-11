Mai più mani congelate davanti al pc con il Tappetino per mouse riscaldato IN OFFERTA!

È dotato di 6 livelli di temperatura regolabili in base alle proprie esigenze

In inverno lavorare a lungo seduti al pc, quindi utilizzando prevalentemente mouse e tastiera, implica avere inevitabilmente le mani congelate. Il problema è risolvibile grazie al Tappetino per mouse riscaldato marcato Madala: ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 20%, quindi a soli 39,99 euro.

L’articolo è adatto per la scrivania dell’ufficio, per chi lavora in smartworking ma anche per chi è appassionato di gaming. Si tratta, quindi, di un’ottima idea regalo per Natale ideale per tutta la famiglia! La spedizione è gratuita e la consegna può essere effettuata nei punti di ritiro adibiti.

Massimo tepore davanti al pc con il Tappetino per mouse riscaldato

Il Tappetino per mouse riscaldato marcato Madala rappresenta un ottimo rimedio per chi, lavorando al pc, ha sempre le mani fredde. Misura 31,5 x 13 pollici quindi può coprire completamente la scrivania dell’ufficio, fornendo abbastanza caldo per tutte le dita.

La pellicola riscaldante garantisce la massima sicurezza, evita perdite di elettricità ed è sia antiscivolo che resistente all’usura. L’articolo è dotato di 6 livelli di temperatura ( 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C) che è possibile selezionare in base alle proprie esigenze.

Grazie alla funzione di temporizzazione, è possibile scegliere tra 6 fasce orarie in cui tenerlo in funzione (2 ore, 4 ore, 6 ore, 8 ore, 10 ore, 12 ore). In questo modo può essere regolato lo spegnimento automatico, si può risparmiare energia e prevenire incidenti durante l’uso o senza sorveglianza.

Il prodotto risulta perfetto per chi lavora tante ore al pc ma, date le sue caratteristiche funzionali, è super versatile. Può essere, infatti, utilizzato come tappetino per mouse da gioco, dispositivo scaldapiedi e anche tappetino riscaldato per animali domestici. Con l’interruttore spento, è utilizzabile senza problemi anche in estate come tradizionale tappetino per pc.

Vi ricordiamo che il Tappetino per mouse riscaldato marcato Madala, adatto a tutta la famiglia, ad oggi è disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 20%, quindi a soli 39,99 euro. Un’idea regalo perfetta, non fatevela scappare!

