MAI PIU’ dispositivi scarichi con il power bank da 26800mAh

Un power bank cosi potente da ben 26.800 mAh a questo prezzo non si vede tutti i giorni, perciò affrettati e acquistalo ora su Amazon.

Mai più senza carica al tuo smartphone o ad altri dispositivi elettronici grazie al potentissimo prodotto che abbiamo scovato per te. Si tratta del power bank iPosible da 26.800 mAh. Puoi acquistarlo ora su Amazon usufruendo anche di uno sconto del 15% che fa sempre comodo.

In questo modo lo pagherai solamente 28 euro, risparmiando più di 12 euro dal prezzo di partenza.

Una bomba di power bank che ti farà dimenticare il classico fastidio di ritrovarsi i propri dispositivi scarichi.

Il power bank che ti proponiamo è dotato di un display LCD di nuova concezione mostra il livello corrente della batteria e lo stato di ingresso e uscita quindi potrai sapere in qualsiasi momento se è necessario caricarlo o meno. Portalo sempre con te e ricarica i tuoi dispositivi ovunque ti trovi.

Il caricabatterie portatile adotta l’IC di controllo intelligente che previene eventuale sovraccarico, sovratensione, sovracorrente o cortocircuito di alimentazione. La sua ricarica è più rapida di 3 volte se confrontata con gli altri dispositivi simili. Questo grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie di ricarica veloce PD3.0 e QC4+. Il power bank in questione può ricaricare in modo incredibilmente veloce il tuo nuovo iPhone dallo 0% al 80% in soli 35 minuti, fornendo una ricarica 3 volte più veloce dei caricabatterie 1A originali. Inoltre puoi caricare 3 dispositivi contemporaneamente. E poi non solo è in grado di caricare tutti i cellulari e i tablet presenti in commercio ma dispositivi più piccoli come cuffie Bluetooth, fitness tracker, smartwatch ecc.

Cosa aspetti? Un power bank cosi potente da ben 26.800 mAh a questo prezzo non si vede tutti i giorni, perciò affrettati e acquistalo ora su Amazon.

