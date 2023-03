Maglioni come NUOVI: il PREZZO è SUPER solo per poche ORE

Hai ritrovato un vecchio maglione o una vecchia coperta pieni di pelucchi?

Ecco la soluzione che fa per te, e ti consentirà di ridare vita ai tuoi indumenti facendoli tornare come nuovi. Il Levapelucchi Elettrico della Philips, che puoi accaparrarti a solo 14,99 euro.

Il Levapelucchi Elettrico, alimentato a batterie AA, rimuove efficacemente dai tuoi capi pelucchi e pallini di tessuto di qualsiasi dimensione grazie alla testina di rasatura più grande che ti farà risparmiare tempo. Puoi acquistare questo articolo ad un prezzo imbattibile di solo 10,99 euro.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Acquistando questo utilissimo accessorio hai l'opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro.

Il Levapelucchi che darà nuova vita ai tuoi indumenti

Aspetto molto importante, oltre la semplicità di utilizzo, è la facilità di pulizia: vi basterà svuotare il contenitore per pelucchi rimovibile e con la pratica spazzola per la pulizia – che riceverete insieme all’articolo – potrete pulire agevolmente le lame dai pelucchi preservandone la funzionalità.

Puoi utilizzarlo con qualsiasi tessuto, anche con quelli più delicati: ti basterà regolare l’altezza della lama. Acquistando questo utilissimo accessorio per le tue giornate hai anche l’opportunità di avere 6 euro di buoni Amazon ricaricando il tuo account di 60 euro. Insieme al levapelucchi elettrico e alla spazzola per la pulizia, riceverai la protezione per tessuti delicati e 2 batterie AA Philips.

Il Levapelucchi elettrico Philips è disponibile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.