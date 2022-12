Maglioni come nuovi con il levapelucchi elettrico Philips a soli 10 euro

Perché gettare un maglione che può tornare nuovo? Acquistalo ora su Amazon a soli 10,99 euro

Puoi dire addio ma vecchi maglioni infeltriti e pieni di pelucchi, con il levapelucchi elettrico della Philips i tuoi capi di lane e non torneranno come nuovi. Tutto questo in pochi minuti e soprattutto ad un prezzo davvero piccolo. Difatti puoi acquistarlo adesso su Amazon con lo sconto del 27% e pagarlo solo 10,99 euro.

I tuoi indumenti vecchi e rovinati torneranno come nuovi grazie al levapelucchi elettrico Philips

Vecchi indumenti come nuovi con questo levapelucchi elettrico che rimuove facilmente pelucchi e pallini di tessuto da maglioni, pantaloni, coperte e molto altro.

Si tratta di uno strumento veloce ed efficace, la testina di rasatura di grandi dimensioni funziona velocemente questo consentirà un ottimo risultati con poche passate e poi grazie alle presente di fori di tre diverse dimensioni sarà possibile rimuovere pelucchi di qualunque grandezza.

Funzione su qualsiasi tipo di tessuto dalla lama più grezza ma anche sui tessuti più delicati. E poi questo levapelucchi elettrico è davvero facile da usare, basterà passarlo sulla zona da trattare e in pochi secondi i pallini presenti spariranno. Questi finiranno nell’apposito contenitore che è rimovibile e facile da pulire. In dotazione arriverà anche una pratica spazzola per pulire la lame dai pelucchi.

Ecco cosa arriverà a casa tua nella confezione:

levapelucchi elettrico Philips

spazzola per la pulizia delle lame

protezione per i tessuti delicati

2 batterie AA Philips.

Perché gettare via un maglione che potrebbe tornare come nuovo grazie ad un piccolo attrezzo del costo di soli 10 euro. Acquista ora su Amazon il levapelucchi elettrico con lo sconto del 27%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.