RISPARMIA tempo e denaro con la macchina SOTTOVUOTO

Acquista cibo in offerta in quantità e conservalo grazie al macchinario sottovuoto FoodSaver! Organizza e conserva nel freezer o in dispensa per avere cibo sano sempre a portata di mano. Scopri di più.

Immagina di andare al supermercato e trovare delle importanti offerte e sconti su carne, pesce, verdure e non solo. Occasioni da non perdere per non pesare sul budget mensile, ma c’è un unico problema: tutto questo cibo andrebbe sicuramente a male se non consumato in tempi brevissimi. Da oggi puoi acquistare tutto ciò che desideri e organizzarlo al meglio grazie alla macchina per sottovuoto FoodSaver VS0100X: la macchina per la conservazione sottovuoto che mantiene gli alimenti freschi molto più a lungo, sia in congelatore che nel frigo che nella dispensa.

La conservazione sottovuoto permette di tenere lontana l’aria dagli alimenti, preservandone la freschezza ed evitando la contaminazione con agenti esterni che formano muffa, decomposizione, batteri e fastidiosi insettini (come ad esempio nelle farine). Puoi tenere gli alimenti sottovuoto in freezer e farli durare fino a 5 volte più a lungo di un normale congelamento, evitando anche le bruciature da freddo.

Conserva anche cereali, biscotti, olio e vino

Se la tua mente è andata solo agli alimenti solidi, dobbiamo felicemente contraddirti: la macchina per sottovuoto è perfetta anche per sughetti, succhi, olio, spremute e alimenti liquidi! Tra l’altro il design di questo macchinario è ultra compatto, moderno e sottile, si ripone verticalmente e ti fa risparmiare tantissimo spazio prezioso in cucina. Incluso nell’acquisto riceverai 1 rotolo 28 cm x 2,45 mt, 2 sacchetti da 946 ml, 2 sacchetti 3,48 lt, 1 tubo con adattatore.

Non attendere oltre: comincia subito a mangiare sano grazie alla macchina per sottovuoto FoodSaver, oggi con il 27% di sconto su Amazon la pagherai solo 79.99€ invece di 110€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.