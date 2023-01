CUCINA PIU’ SANO e conserva tutto con la macchina per sottovuoto

Conserva tutto il tuo cibo sano e light con la macchina per sottovuoto, che trovi su Amazon con uno sconto pazzesco! Metà prezzo da quello di listino.

Conserva tutto il tuo cibo sano e light con la macchina per sottovuoto, che trovi su Amazon con uno sconto pazzesco! Metà prezzo da quello di listino. Cosa aspetti?

Uno dei segreti per tornare in forma in poco tempo è il meal-prep. Non sai cosa sia? Te lo spiego subito: si tratta di preparare in anticipo i pasti della settimana, come ad esempio cuocere verdure al vapore per poi conservarle e utilizzarle quando serve. Però si sa, il cibo non può rimanere in frigo molto tempo… a meno che non sia sottovuoto! Ecco che corre in tuo aiuto la macchina per sottovuoto FoodSaver, oggi su Amazon con il 50% di sconto.

La macchina FoodSaver funziona con i contenitori salvafreschezza e i sacchetti con zip, e ti aiuta a conservare sottovuoto e per molto tempo il cibo cotto in casa. Ne preservare sapore, odore e soprattutto consistenza, e puoi mangiarlo senza problemi quando sei a lavoro.

Processo automatico per sottovuoto

Usare la macchina FoodSaver FFS010X è molto semplice: basta far scorrere verso il basso la testa aspirante fino a farla aderire, bloccandola, alla valvola del contenitore o alla valvola del sacchetto con cerniera. Si preme un pulsante e si attende che l’aria sia completamente estratta dal contenitore o dal sacchetto. Darei così più valore al cibo evitando gli sprechi, e potrai pianificare i pasti per tutta la settimana ottimizzando tempo e denaro. Il cibo sottovuoto infatti mantiene la freschezza 2 volte più a lungo dei metodi di conservazione tradizionali. La macchina si presenta con un design verticale e compatto, adatta a piccoli spazi e per l’utilizzo quotidiano, con vassoio raccogli gocce, testina aspirante ad altezza regolabile.

Cosa aspetti? Dì addio agli sprechi di cibo e inizia subito a mangiare più sano grazie all’utilizzo del macchinario sotto-vuoto, oggi a sole 70€ invece di 160€ grazie allo sconto del 56%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.