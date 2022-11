Macchina per popcorn al 30% di sconto su Amazon

Divano, coperta, serie tv preferita, croccanti popcorn da sgranocchiare e la serata invernale perfetta è servita. Se questa è la tua idea di relax non puoi farti sfuggire la macchina per popcorn da 1200W al 30% di sconto su Amazon.

Di colore rosso e con un design dal gusto retrò questa macchina per popcorn oltre ad essere un utilissimo elettrodomestico è anche molto bella da vedere. Diventa infatti un vero e proprio oggetto decorativo nella propria cucina che al contempo occupa davvero poco spazio. Ma vediamo meglio tutte le sue caratteristiche.

Con la macchine per popcorn prepari uno snack buonissimo e senza grassi

Questa macchina fa scoppiare i popcorn solo grazie all’aria calda. Perciò niente olio o altri grassi aggiunti al prodotto. Questo da un lato consente di ottenere popcorn croccanti, gustosi e light e dall’altro non la sporca minimamente. Dopo l’utilizzo sarà, difatti, sufficiente passare un panno nelle vare parti della macchina per eliminare eventuali residui di mais.

Il funzionamento dell’elettrodomestico è estremamente semplice e anche molto veloce. Una volta aggiunti i chicchi di mais, per avviare la macchina basta premere un singolo pulsante e all’incirca dopo soli 3 minuti popcorn croccanti e soffici usciranno dalla macchina e cadranno nella tua ciotola. Per fare tutto in sicurezza, una volta usata, si consiglia di attendere che questa si raffredda prima di riporla al suo posta o di usarla una seconda volta.

Grazie alla tecnologia vorticosa ad aria calda questo elettrodomestico assicura un tasso di scoppio garantito pari al 95%. Inoltre nella confezione arriverà, oltre alla macchina per popcorn, anche un comodo misurino che ti consentirà di porre nella macchina la giusta quantità di chicchi.

Cosa stai aspettando acquista la macchina per popcorn con il 30% di sconto e scegli la serie tv da goderti questa sera comodamente sul divano di casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.