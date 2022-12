Il bello del FATTO IN CASA: Macchina per pane ZEROGLU

Accessoriata e funzionale soprattutto per gli intolleranti al glutine: scopri la nuova macchina per il pane Imetec, oggi in super sconto su Amazon.

Chi è che non sogna di avere pane caldo appena sfornato sempre pronto in casa? Da oggi è possibile grazie alla macchina per pane Imetec “La Panetteria” con funzione +Zeroglu, perfetta per sfornare ciabatte, panini e dolci con farine naturali e senza glutine. Per gli intolleranti al glutine, trovare del buon pane fresco può essere talvolta un’impresa; con questa macchina Imetec, con più di 20 programmi pre impostati e temperatura di lievitazione controllata, tutti potranno mangiare dell’ottimo pane appena sfornato.

+Zeroglu non è una semplice macchina per il pane: è progettata appositamente per far lievitare al meglio anche le farine senza glutine, per avere un prodotto panificato buono, sano e gustoso sempre a disposizione. La macchina è completamente automatica: impasta, lievita e cuoce in piena autonomia, anche con avvio programmabile per cuocere fino a 1kg di pane.

Numerosi accessori da utilizzare

La macchina per il pane arriva con numerosi accessori per cuocere pane, ciabattine croccanti e anche panini piccoli e fragranti, oltre alla classica pagnotta. La tecnologia a doppie pale impastatrici renderà il pane morbido in ogni punto, e il doppio livello di cottura renderà il pane uniforme e croccante. Incluso nell’acquisto arriverà anche il ricettario, con moltissime ricette studiate appositamente per creare pane ottimo e diverso ogni giorno. Con semini, con verdure e tanto altro ancora.

Cosa aspetti? Ritorna in forma dopo le feste e sforna in autonomia con questa meravigliosa macchina per il pane +Zeroglu della Imetec con il 46% di sconto sul prezzo originale, pagandola solo 140€. Un prezzo incredibile per un macchinario che ti accompagnerà per molto tempo donandoti prodotti panificati soffici e fragranti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.