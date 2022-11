Macchina per la pasta completamente automatica ad un PREZZO SPECIALE

La macchina per la pasta completamente automatica, targata Philips, ad un prezzo speciale solo su Amazon

A chi piace la pasta fresca? Tutti è la risposta giusta. Da oggi con la macchina per la pasta completamente automatica, targata Philips, puoi farla comodamente a casa tua. Anzi in realtà farà tutto lei. Acquistala adesso su Amazon con uno sconto del 39% e risparmia ben 110 euro.

Fare la pasta in casa non è mai stato così semplice e veloce. Con 6 diverse trafilature potrai preparare penne, fettuccine, lasagne, capelli d’angelo, spaghetti normali o spaghetti più spessi. Dovrai solo decidere cosa vuoi mangiare e tutto il resto lo farà questa macchina per la pasta completamente automatica Philips.

Macchina per la pasta automatica Philips perché acquistarla?

Acquistando questa macchina per pasta completamente automatica preparerai pasta fresca direttamente a casa tua in modo facile e in meno di 10 minuti. Potrai davvero sbizzarrirti con le ricette e personalizzarle per esempio usando farine diverse dal consueto. Tu inserisci i tuoi ingredienti preferiti, scegli il programma che preferisci, premi il tasto di avvio e la macchina farà la pasta pe te.

Puoi pesare gli ingredienti direttamente nella macchina. La tecnologia di pesatura automatica pesa la farina e indica l’esatta quantità di liquido da aggiungere nell’elettrodomestico. Con questa macchina, in pratica, è davvero impossibile sbagliare. Avrai sempre la certezza di servire ai tuoi ospiti una pasta buonissima. E poi con una capienza di quasi 7 chilogrammi puoi fare davvero scorta di pasta fresca.

Tutte le sue componenti estraibili sono facili da lavare e possono esser messe anche in lavastoviglie. Inoltre inclusa nella confezione ti arriverà anche un comodissimo misurino e un pratico accessorio per la pulizia della macchina.

Non solo per la tua casa ma ottima come idea regalo per le festività natalizie in arrivo. Approfitta del prezzo speciale e acquista la macchina per la pasta Philips ora su Amazon con lo sconto del 39%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.