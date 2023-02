Con questa AUTOPRODUCI il PELLET e risparmi SOLDI!

Il pellet è arrivato a cifre pazzesche, insostenibili per la maggior parte delle famiglie: scopri un macchinario per crearlo DA SOLO in casa tua, oggi e per sempre.

Viviamo momenti difficili per quanto riguarda l’economia, e i rincari sui prodotti di largo consumo su questo parlano chiaro: un sacco di pellet, che prima costava pochi euro, è arrivato a cifre difficilmente affrontabili da una normale famiglia. Così ci si ritrova davanti al problema dell’alimentazione per le stufe e per le caldaie, in previsione di un inverno freddo e dell’irrinunciabile necessità di scaldare i propri ambienti domestici. Come è possibile far fronte a tutto questo, magari con un investimento ingente ma duraturo nel tempo? Semplice: con la macchina per la produzione AUTONOMA del pellet.

Un macchinario definitivo, impegnativo a livello economico ma che – a lungo andare – rappresenta una soluzione concreta e reale di risparmio a lungo termine. Perfetto per chi dispone di un giardino o di un terreno, la Macchina per Pellet può essere un investimento non solo per il proprio nucleo famigliare, ma anche per quello di tutti i parenti che posseggono stufe e caldaie a pellet.

Fino a 60kg di pellet in una sola ora

Al giorno d’oggi, una sola sacca di pellet da 15kg è arrivata a costare fino a 13€. Un costo assurdo, ma che rispecchia purtroppo quello che è l’andamento del mercato odierno. Con la macchina per la produzione autonoma di pellet, sarai libero di scegliere quanto e come produrre il tuo pellet e distribuirlo anche ad amici e parenti. Esistono anche delle valide alternative, ma in ogni caso sono una soluzione temporanea che non va a sostituire la funzionalità di un camino e di una stufa a pellet, per la quale serve necessariamente la materia prima.

Cosa aspetti? Approfitta di questa occasione e acquista su Amazon la macchina per pellet Wiesenfield.

